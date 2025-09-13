Киселев поздравил Миткову с Днем рождения

https://ria.ru/20250913/mitkova-2041619691.html

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил главного редактора службы информации телеканала НТВ, телеведущую Татьяну Миткову с Днем Рождения, подчеркнув, что ее интонация в телевизионных новостях заложила золотой стандарт профессии. Тележурналист Татьяна Миткова, родившаяся 13 сентября 1955 года в Москве, в субботу отмечает 70-летие. "Таня навсегда останется пленительно красивой женщиной, ее интонация в телевизионных новостях заложила золотой стандарт профессии. Надеюсь, Таня еще долго будет радовать своих поклонников красивой ездой на горных лыжах и точными ударами на теннисном корте. Поздравляю", - сказал Киселев в беседе с РИА Новости. В октябре 2011 года Миткова после семи лет перерыва вернулась в эфир и в числе других журналистов вела программу "Сегодня. Итоги". В ноябре 2016 года на НТВ состоялась премьера ее документального фильма "Олег Лундстрем. Жизнь в стиле джаз". Миткова входит в Общественный совет Минобороны РФ, она лауреат Премии города Москвы в области журналистики за 2001 год. Удостоена орденов Дружбы(2006) и "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2011). Среди ее наград - премия "ТЭФИ-97" в номинации "Лучший ведущий информационной программы", Национальная премия общественного признания достижений женщин России "Олимпия" за 2004 год. В 1989–1991 годах Миткова и Киселёв поочерёдно вели выпуски программы "Телевизионная служба новостей" (ТСН) на Центральном телевидении СССР, они работали в эфире посменно вплоть до закрытия передачи в октябре 1991 года решением руководства канала по политическим мотивам. В 1994 году Татьяна Миткова была удостоена медали Литовской Республики "В память 13-го января". В начале апреля 2014 года она заявила об отказе от государственной награды Литвы в знак солидарности с гендиректором информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, которого президент Литвы лишила награды.

