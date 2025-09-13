Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей

Миткова родилась в Москве.

В 1982 году она окончила вечернее отделение факультета журналистики МГУ. Учась в университете, уже работала на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР, где занимала должности от младшего редактора до спецкора в утренней программе "120 минут".

С 1990 по 1991 год Миткова — ведущая информационных выпусков Телевизионной службы новостей ЦТ.