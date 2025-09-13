Рейтинг@Mail.ru
Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей
08:00 13.09.2025
Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей
Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей - РИА Новости, 13.09.2025
Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей
Тринадцатого сентября журналистка, телеведущая, главный редактор Службы информации телеканала НТВ Татьяна Миткова отмечает 70-летний юбилей. Как развивался ее... РИА Новости, 13.09.2025
Тринадцатого сентября журналистка, телеведущая, главный редактор Службы информации телеканала НТВ Татьяна Миткова отмечает 70-летний юбилей. Как развивался ее профессиональный путь — в фотоленте РИА Новости.
Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей

Тринадцатого сентября журналистка, телеведущая, главный редактор Службы информации телеканала НТВ Татьяна Миткова отмечает 70-летний юбилей. Как развивался ее профессиональный путь — в фотоленте РИА Новости.
Миткова родилась в Москве.

В 1982 году она окончила вечернее отделение факультета журналистики МГУ. Учась в университете, уже работала на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР, где занимала должности от младшего редактора до спецкора в утренней программе "120 минут".

С 1990 по 1991 год Миткова — ведущая информационных выпусков Телевизионной службы новостей ЦТ.

Телевизионная программа Пресс-клуб

Миткова родилась в Москве.

В 1982 году она окончила вечернее отделение факультета журналистики МГУ. Учась в университете, уже работала на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР, где занимала должности от младшего редактора до спецкора в утренней программе "120 минут".

С 1990 по 1991 год Миткова — ведущая информационных выпусков Телевизионной службы новостей ЦТ.

В январе 1991 года ее уволили за отказ читать в эфире официальное сообщение ТАСС о событиях в Вильнюсе. После она некоторое время сотрудничала с немецкой телекомпанией ARD.

В августе 1991-го Миткова вернулась на Первый канал, где была корреспондентом, вела программы "Время" и "Новости".

Татьяна Миткова в студии телеканала НТВ

В январе 1991 года ее уволили за отказ читать в эфире официальное сообщение ТАСС о событиях в Вильнюсе. После она некоторое время сотрудничала с немецкой телекомпанией ARD.

В августе 1991-го Миткова вернулась на Первый канал, где была корреспондентом, вела программы "Время" и "Новости".

© РИА Новости / Юрий Заритовский | Перейти в медиабанк

В 93-м Миткова начала работать на только что появившемся телеканале НТВ: провела самый первый выпуск программы "Сегодня" 10 октября.

Ведущая программы Сегодня на телеканале НТВ Татьяна Миткова

В 93-м Миткова начала работать на только что появившемся телеканале НТВ: провела самый первый выпуск программы "Сегодня" 10 октября.

© Getty Images / Antoine Gyori - Corbis

В 1994 году ее удостоили медали Литовской Республики "В память 13-го января". В апреле 2014-го Миткова отказалась от нее в знак солидарности с гендиректором информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, которого лишила госнаграды президент республики.

Татьяна Миткова в студии телеканала НТВ

В 1994 году ее удостоили медали Литовской Республики "В память 13-го января". В апреле 2014-го Миткова отказалась от нее в знак солидарности с гендиректором информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, которого лишила госнаграды президент республики.

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанк

В апреле 2001 года во время конфликта между НТВ и ОАО "Газпром-медиа" Миткова покинула телеканал в знак протеста против позиции руководства. Она вернулась со сменой администрации, после чего ее единогласно избрали главным редактором.

Заместитель генерального директора НТВ по информационному вещанию Татьяна Миткова

В апреле 2001 года во время конфликта между НТВ и ОАО "Газпром-медиа" Миткова покинула телеканал в знак протеста против позиции руководства. Она вернулась со сменой администрации, после чего ее единогласно избрали главным редактором.

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин в должности премьер-министра и Миткова во время встречи с коллективом НТВ по случаю 15-летия телеканала.

Председатель правительства России Владимир Путин (слева) и заместитель генерального директора канала НТВ по информационному вещанию Татьяна Миткова во время встречи премьер-министра РФ с журналистами телеканала НТВ, по случаю 15-летия телеканала, в телецентре Останкино

На фото: Владимир Путин в должности премьер-министра и Миткова во время встречи с коллективом НТВ по случаю 15-летия телеканала.

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

В июле 2004 года журналистку назначили заместителем генерального директора телеканала по информационному вещанию, а также руководителем дирекции информационного вещания. Находясь в этом статусе, она стала председателем жюри ежегодного Всероссийского телевизионного конкурса "Профессия — репортер".

Заместитель генерального директора по информационному вещанию ОАО Телекомпания НТВ и председатель жюри ежегодного Всероссийского телевизионного конкурса Профессия-репортер Татьяна Миткова на пресс-конференции, посвященной учреждению конкурса

В июле 2004 года журналистку назначили заместителем генерального директора телеканала по информационному вещанию, а также руководителем дирекции информационного вещания. Находясь в этом статусе, она стала председателем жюри ежегодного Всероссийского телевизионного конкурса "Профессия — репортер".

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Миткова — лауреат Премии Москвы в области журналистики за 2001 год. Удостоена орденов Дружбы (2006) и "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2011).

Среди ее наград — премия "ТЭФИ-97" в номинации "Лучший ведущий информационной программы" и Национальная премия общественного признания достижений женщин России "Олимпия" за 2004 год.

Заместитель генерального директора канала НТВ по информационному вещанию Татьяна Миткова в РИА Новости

Миткова — лауреат Премии Москвы в области журналистики за 2001 год. Удостоена орденов Дружбы (2006) и "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2011).

Среди ее наград — премия "ТЭФИ-97" в номинации "Лучший ведущий информационной программы" и Национальная премия общественного признания достижений женщин России "Олимпия" за 2004 год.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

На фото: Миткова в компании телеведущих Светланы Сорокиной, Екатерины Андреевой и Марианны Максимовской на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2004".

Телеведущие Светлана Сорокина, Екатерина Андреева, Татьяна Миткова, Марианна Максимовская (слева направо) на церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2004

На фото: Миткова в компании телеведущих Светланы Сорокиной, Екатерины Андреевой и Марианны Максимовской на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2004".

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-м, давал интервью Митковой и представителям других российских телеканалов в Кремле по итогам года.

На фото: ведущий программы "Вести" (телеканал "Россия") Киселев, Миткова, Медведев и директор информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов.

Президент России Дмитрий Медведев (второй справа) во время интервью по итогам 2008 года российским телеканалам в Кремле. Слева направо - ведущий программы Вести (телеканал Россия) Дмитрий Киселев, заместитель генерального директора канала НТВ по информационному вещанию Татьяна Миткова и директор информационного вещания Первого канала Кирилл Клеменов

Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-м, давал интервью Митковой и представителям других российских телеканалов в Кремле по итогам года.

На фото: ведущий программы "Вести" (телеканал "Россия") Киселев, Миткова, Медведев и директор информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

На фото: Медведев во время интервью Митковой 16 апреля 2009 года.

Президент России Дмитрий Медведев во время беседы с главным редактором информационной службы НТВ Татьяной Митковой

На фото: Медведев во время интервью Митковой 16 апреля 2009 года.

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанк

В октябре 2011 года Миткова после семилетнего перерыва вернулась в эфир и в числе других журналистов вела программу "Сегодня. Итоги".

Попечитель Cancer Fund, тележурналистка Татьяна Миткова во время пресс-конференции, посвященной благотворительному проекту Cancer Fund по развитию онкологической помощи, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

В октябре 2011 года Миткова после семилетнего перерыва вернулась в эфир и в числе других журналистов вела программу "Сегодня. Итоги".

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

На фото: Путин и Миткова во время встречи с руководством и журналистами НТВ в Кремле в 25-ю годовщину основания телеканала.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с руководством и журналистами телеканала НТВ. Справа - главный редактор главной редакции информационно-аналитических программ телекомпании НТВ Татьяна Миткова

На фото: Путин и Миткова во время встречи с руководством и журналистами НТВ в Кремле в 25-ю годовщину основания телеканала.

