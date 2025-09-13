Татьяна Миткова: жизнь и карьера легендарной телеведущей
Миткова родилась в Москве.
В 1982 году она окончила вечернее отделение факультета журналистики МГУ. Учась в университете, уже работала на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР, где занимала должности от младшего редактора до спецкора в утренней программе "120 минут".
С 1990 по 1991 год Миткова — ведущая информационных выпусков Телевизионной службы новостей ЦТ.
В январе 1991 года ее уволили за отказ читать в эфире официальное сообщение ТАСС о событиях в Вильнюсе. После она некоторое время сотрудничала с немецкой телекомпанией ARD.
В августе 1991-го Миткова вернулась на Первый канал, где была корреспондентом, вела программы "Время" и "Новости".
В 93-м Миткова начала работать на только что появившемся телеканале НТВ: провела самый первый выпуск программы "Сегодня" 10 октября.
В 1994 году ее удостоили медали Литовской Республики "В память 13-го января". В апреле 2014-го Миткова отказалась от нее в знак солидарности с гендиректором информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, которого лишила госнаграды президент республики.
В апреле 2001 года во время конфликта между НТВ и ОАО "Газпром-медиа" Миткова покинула телеканал в знак протеста против позиции руководства. Она вернулась со сменой администрации, после чего ее единогласно избрали главным редактором.
На фото: Владимир Путин в должности премьер-министра и Миткова во время встречи с коллективом НТВ по случаю 15-летия телеканала.
В июле 2004 года журналистку назначили заместителем генерального директора телеканала по информационному вещанию, а также руководителем дирекции информационного вещания. Находясь в этом статусе, она стала председателем жюри ежегодного Всероссийского телевизионного конкурса "Профессия — репортер".
Миткова — лауреат Премии Москвы в области журналистики за 2001 год. Удостоена орденов Дружбы (2006) и "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2011).
Среди ее наград — премия "ТЭФИ-97" в номинации "Лучший ведущий информационной программы" и Национальная премия общественного признания достижений женщин России "Олимпия" за 2004 год.
На фото: Миткова в компании телеведущих Светланы Сорокиной, Екатерины Андреевой и Марианны Максимовской на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2004".
Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-м, давал интервью Митковой и представителям других российских телеканалов в Кремле по итогам года.
На фото: ведущий программы "Вести" (телеканал "Россия") Киселев, Миткова, Медведев и директор информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов.
На фото: Медведев во время интервью Митковой 16 апреля 2009 года.
В октябре 2011 года Миткова после семилетнего перерыва вернулась в эфир и в числе других журналистов вела программу "Сегодня. Итоги".
На фото: Путин и Миткова во время встречи с руководством и журналистами НТВ в Кремле в 25-ю годовщину основания телеканала.
