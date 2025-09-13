Рейтинг@Mail.ru
Мишустин наградил "ВНИИ труда" почетной грамотой
18:27 13.09.2025 (обновлено: 18:28 13.09.2025)
Мишустин наградил "ВНИИ труда" почетной грамотой
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил всероссийский научно-исследовательский институт труда почетной грамотой правительства РФ, следует из распоряжения, размещенного на официальном сайте правовой информации. "За большой вклад в развитие социально-трудовой сферы и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в документе.
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил всероссийский научно-исследовательский институт труда почетной грамотой правительства РФ, следует из распоряжения, размещенного на официальном сайте правовой информации.
"За большой вклад в развитие социально-трудовой сферы и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в документе.
Путин наградил коллектив центра эндокринологии
9 февраля, 14:15
Путин наградил коллектив центра эндокринологии
9 февраля, 14:15
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
