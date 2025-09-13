https://ria.ru/20250913/mintrans-2041741207.html
Курский минтранс организовал отправку 18 автобусов после взрыва под Орлом
КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Курский минтранс после взрыва на железнодорожных путях под Орлом организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой направлявшихся в Курск пассажиров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня на ж/д путях в Орловской области, рядом с границей нашего региона, произошла детонация взрывного устройства... В свою очередь минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребёнка)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
