https://ria.ru/20250913/mintrans-2041741207.html

Курский минтранс организовал отправку 18 автобусов после взрыва под Орлом

Курский минтранс организовал отправку 18 автобусов после взрыва под Орлом - РИА Новости, 13.09.2025

Курский минтранс организовал отправку 18 автобусов после взрыва под Орлом

Курский минтранс после взрыва на железнодорожных путях под Орлом организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой направлявшихся в Курск пассажиров,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T20:59:00+03:00

2025-09-13T20:59:00+03:00

2025-09-13T20:59:00+03:00

курск

курская область

орел

александр хинштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg

КУРСК, 13 сен - РИА Новости. Курский минтранс после взрыва на железнодорожных путях под Орлом организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой направлявшихся в Курск пассажиров, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня на ж/д путях в Орловской области, рядом с границей нашего региона, произошла детонация взрывного устройства... В свою очередь минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребёнка)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250913/chp-2041726427.html

курск

курская область

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, курская область, орел, александр хинштейн, происшествия