В Пекине считают, что Россия и Китай могут совместно производить микродрамы

В Пекине считают, что Россия и Китай могут совместно производить микродрамы - РИА Новости, 13.09.2025

В Пекине считают, что Россия и Китай могут совместно производить микродрамы

Киноиндустрии Китая и России могли бы совместно производить микродрамы, заявил РИА Новости президент Пекинской компании по классической литературе и искусству... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13

2025-09-13T23:54:00+03:00

2025-09-13T23:54:00+03:00

культура

китай

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Киноиндустрии Китая и России могли бы совместно производить микродрамы, заявил РИА Новости президент Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи", продюсер У Цзян. Микродрамы, или "дуаньцзюй" ("короткие драмы"), - миниатюрные сериалы с эпизодами продолжительностью от одной до шести минут. Обычно они состоят из 50–100 глав, снятых в вертикальном формате, специально для смартфона. "Конечно (Китай и Россия могут вместе снимать микродрамы - ред.) Сейчас в Китае микродрамы пользуются огромной популярностью и на государственном, и на народном уровнях", - сказал продюсер, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он рассказал, что его компания специализируется на производстве коротких фильмов, а в студии есть несколько сотен павильонов, которые отражают различные эпохи. "Мы надеемся вместе с российскими коллегами снимать микродрамы на технической базе Китая или России", - подчеркнул продюсер. Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев заявил РИА Новости, что России и Китаю нужно продвигать общие ценности, в частности, с помощью киноискусства. По его мнению, сделать это можно посредством производства микродрам. Васильев привел данные китайских партнеров, согласно которым рынок микродрам достиг 7 миллиардов долларов, и к 2027 году, по прогнозам, превысит 13 миллиардов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

китай

россия

владивосток

китай, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет