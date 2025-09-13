https://ria.ru/20250913/mfts-2041644542.html

Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с праздником

Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с праздником - РИА Новости, 13.09.2025

Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с праздником

13.09.2025

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил за труд и вручил областные награды лучшим сотрудникам сети МФЦ региона, сообщает пресс-служба...

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил за труд и вручил областные награды лучшим сотрудникам сети МФЦ региона, сообщает пресс-служба облправительства. Каждую вторую субботу сентября в Подмосковье отмечают День сотрудника МФЦ. Первый офис МФЦ был открыт в 2009 году в Балашихе, а сегодня в Московской области работает 224 отделения "Мои документы", где ежедневно обслуживают 45 тысяч жителей. Развитие сети МФЦ ведется в рамках национального проекта "Экономика данных". "По доброй традиции мы встречаемся каждый год для того, чтобы сказать слова благодарности вам лично, и в вашем лице всей большой команде, которая работает с нашими дорогими, любимыми жителями. Это 5800 человек, 224 отделения. Ежедневно вы общаетесь с огромным количеством людей с разными запросами, помогаете им. Мне кажется, это те самые добрые дела, которые вдохновляют. Я считаю, что ту замечательную стратегическую идею, которую предложил наш президент в части создания МФЦ по всей стране как самого удобного, эффективного метода общения с властью, получения государственных услуг, мы благодаря вам реализуем достойно. Сегодня наша задача – внедрять цифровые решения, чтобы вытеснять рутинную работу", - приводятся в сообщении слова из обращения Воробьева. В ходе торжественной церемонии в Доме правительства региона почетную грамоту губернатора Московской области вручили заместителю директора МФЦ городского округа Бронницы Наталье Турцевой. Благодарностью губернатора отмечены заместитель начальника отдела по работе с заявителями МФЦ муниципального округа Егорьевск Марина Даневская, главный специалист – контролер – координатор отдела приема заявителей МФЦ городского округа Мытищи Максим Смородинов и заместитель начальника отдела приема заявителей МФЦ городского округа Фрязино Наталия Хитрова. Как отметили в пресс-службе, один из главных приоритетов работы МФЦ Подмосковья – делать госуслуги доступнее для жителей. В частности, с 2024 года сюда можно обратиться по вопросам работы управляющих компаний. С января в 16 округах добавили услуги регионального оператора. Кроме этого, сотрудники МФЦ работают в подмосковном отделении Фонда "Защитники Отечества", в медучреждениях – помогают оформить справки о статусе участника СВО, документы для получения льгот бойцам и их близким. Прирост услуг, оказанных МФЦ в электронном виде, составляет 1 миллион ежегодно. На базе МФЦ области действуют смарт-центры с компьютерами, где можно самостоятельно получить электронные госуслуги и, при необходимости, консультацию сотрудника. В пилотном режиме внедрен формат ТЕЛЕ-МФЦ. Жители могут из офиса по видеосвязи связаться со специалистами соцзащиты и центров занятости и проконсультироваться, например, по компенсации за ЖКУ, санкурлечению, обслуживанию социальных карт или по вопросам трудоустройства.

