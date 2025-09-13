https://ria.ru/20250913/metro-2041679124.html

Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны."Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.

