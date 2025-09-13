Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли - РИА Новости, 13.09.2025
15:43 13.09.2025 (обновлено: 16:03 13.09.2025)
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли
москва
россия
владимир путин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны."Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.
москва
россия
москва, россия, владимир путин
Москва, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы отметил, что вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей страны.
«
"Поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали, с космической отрасли. Без всякого сомнения, вклад Москвы в космическую отрасль вот здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны", - сказал Путин.
Открытие Национального космического центра в Москве с участием Путина - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве
Вчера, 15:30
 
МоскваРоссияВладимир Путин
 
 
Версия 2023.1 Beta
