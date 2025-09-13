В Москве идет активное строительство метро, заявил Путин

https://ria.ru/20250913/metro-2041663890.html
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве идет активное строительство метро, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что рука об руку с технической модернизацией, идет активное строительство новых линий и станций метрополитена", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
