Арестованному экс-мэру Стамбула предъявили новое обвинение

Уголовное дело по обвинению в "оскорблении" возбуждено в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу, находящегося под арестом, сторона обвинения требует назначения РИА Новости, 13.09.2025

АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в "оскорблении" возбуждено в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу, находящегося под арестом, сторона обвинения требует назначения наказания в виде лишения свободы и политического запрета, сообщает издание BirGün. Согласно обвинительному заключению прокуратуры Бакиркёя, 26 октября 2024 года истец Серкан Шахин случайно встретил Экрема Имамоглу во время посещения выставки SAHA EXPO, посвященной оборонной, авиационной и космической промышленности. Находясь на расстоянии 3–5 метров, Шахин произнёс в адрес третьего лица слова: "Наш солдат погиб здесь. Что теперь будет? Вчера он принимал Зейдана (представителя прокурдской партии – Абдуллаха Зейдана – ред.) в своем кабинете". В ответ Имамоглу, как утверждается в материалах дела, произнёс: "Успокойся, мы поговорим с тобой, когда придет время. Продолжай заниматься политикой. Продолжай свою уродливую политику, ты очень уродлив". После этого Шахин обратился с жалобой в органы правосудия. В обвинительном заключении также приводятся показания самого Имамоглу, который настаивает, что его высказывания не имели оскорбительного характера и не затрагивали честь, достоинство и репутацию истца. По словам политика, речь шла о критике действий Шахина, а не о его личности. Так как деяние отнесено к категории преступлений, подпадающих под процедуру примирения, был назначен посредник. Однако, как следует из отчёта от 28 июля 2025 года, соглашение между сторонами достигнуто не было. "Прокуратура запросила для Имамоглу наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев 15 дней до 2 лет 4 месяцев по статье "оскорбление", а также применение дополнительной санкции — запрета на политическую деятельность в соответствии со статьёй 53 Уголовного кодекса Турции. Обвинительное заключение направлено в 33-й суд первой инстанции по уголовным делам Бакиркёя и принято к производству", - пишет издание. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Суд в июле приговорил политика к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на 2 года и 7,5 месяца тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.

