Людей не пускают в квартиры после взрыва в Мадриде

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Жителей домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас не пускают в квартиры из-за угрозы обрушения здания после мощного взрыва, при котором пострадали 25 человек, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места происшествия. "Сейчас людей не пускаем домой, здание слишком опасное, может рухнуть в любой момент. Специалисты говорят, что жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней в другом месте, пока не проверят всю конструкцию и не убедятся, что возвращаться безопасно", - объяснил агентству сотрудник полиции. По его словам, взрыв был в баре и соседнем помещении, где произошла утечка газа. Ударной волной был поврежден жилой дом над ними, разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, часть подъезда и стены. В результате взрыва пострадали 25 человек, из них трое - в тяжёлом состоянии и двое - в потенциально тяжёлом. При этом четырёх человек спасатели извлекли из-под завалов, сказал собеседник агентства. Дом по адресу Manuel Maroto, 3 был полностью эвакуирован. Речь идёт о трёхэтажном блоке, где проживали 11 семей. На данный момент на месте работают подразделения пожарных, в том числе кинологическая служба. Для контроля ситуации полиция задействовала дроны, движение на прилегающих улицах перекрыто. Очевидцы рассказали, что взрыв был настолько сильным, что дома в округе содрогнулись, а на улицах началась паника. По их словам, в баре в момент происшествия находилось немало людей, и первые минуты соседи сами помогали выводить пострадавших. "Взрывная волна подкосила машину, которая проезжала мимо, на неё посыпались решётки и мебель. На улице в тот момент началась полная паника", - сказала агентству жительница района, Аитана. Она также сказала, что во дворе долго сохранялся сильный запах газа, из-за чего многие опасались повторного взрыва. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выразил поддержку пострадавшим и их семьям, отметив работу экстренных служб.

