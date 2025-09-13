https://ria.ru/20250913/london-2041743236.html
Робинсон пообещал провести новую акцию протеста, сообщил Sky News
Робинсон пообещал провести новую акцию протеста, сообщил Sky News - РИА Новости, 13.09.2025
Робинсон пообещал провести новую акцию протеста, сообщил Sky News
Британский правый активист Томми Робинсон, завершая акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, пообещал провести похожее мероприятие в будущем
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон, завершая акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, пообещал провести похожее мероприятие в будущем, сообщает телеканал Sky News. "Робинсон покинул сцену акции "Соединим королевство", пообещав провести ещё одно подобное мероприятие в будущем", - говорится в публикации. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
