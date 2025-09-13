https://ria.ru/20250913/london-2041743236.html

Робинсон пообещал провести новую акцию протеста, сообщил Sky News

Робинсон пообещал провести новую акцию протеста, сообщил Sky News - РИА Новости, 13.09.2025

Робинсон пообещал провести новую акцию протеста, сообщил Sky News

Британский правый активист Томми Робинсон, завершая акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, пообещал провести похожее мероприятие в будущем, РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T21:16:00+03:00

2025-09-13T21:16:00+03:00

2025-09-13T21:16:00+03:00

в мире

лондон

англия

акция против нелегальной миграции в лондоне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9affe6623eabf042ae7c03ed2f8c6e7.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон, завершая акцию "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, пообещал провести похожее мероприятие в будущем, сообщает телеканал Sky News. "Робинсон покинул сцену акции "Соединим королевство", пообещав провести ещё одно подобное мероприятие в будущем", - говорится в публикации. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.

https://ria.ru/20250913/britaniya-2041742779.html

лондон

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, англия, акция против нелегальной миграции в лондоне