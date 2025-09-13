https://ria.ru/20250913/london-2041695261.html

В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции

В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции - РИА Новости, 13.09.2025

В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции

В Лондоне десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию правого активиста Томми Робинсона под названием "соединим королевство". РИА Новости, 13.09.2025

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. В Лондоне десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию правого активиста Томми Робинсона под названием "соединим королевство".Участники собрались утром на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков. Пока информации об инцидентах не поступало.*Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

