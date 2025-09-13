Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 13.09.2025 (обновлено: 19:35 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/london-2041695261.html
В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции
В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции - РИА Новости, 13.09.2025
В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции
В Лондоне десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию правого активиста Томми Робинсона под названием "соединим королевство". РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:33:00+03:00
2025-09-13T19:35:00+03:00
в мире
лондон
англия
чарли кирк
кир стармер
акция против нелегальной миграции в лондоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041702055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1f802bb105a707e07ec8f40d1f9dd65.jpg
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. В Лондоне десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию правого активиста Томми Робинсона под названием "соединим королевство".Участники собрались утром на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков. Пока информации об инцидентах не поступало.*Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
https://ria.ru/20250911/britanija-2041305200.html
https://ria.ru/20250907/velikobritaniya-2040273967.html
лондон
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Массовые демонстрации в Лондоне
Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова.
2025-09-13T17:33
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041702055_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_93ae1e0548e2f7ae547fb6ec77036dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, англия, чарли кирк, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне
В мире, Лондон, Англия, Чарли Кирк, Кир Стармер, Акция против нелегальной миграции в Лондоне
В Лондоне прошла акция против нелегальной миграции

Десятки тысяч человек пришли в Лондоне на акцию против нелегальной миграции

Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. В Лондоне десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию правого активиста Томми Робинсона под названием "соединим королевство".
Участники собрались утром на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Британии задержали подозреваемого в поджоге офиса лейбористки Ходжсон
11 сентября, 19:49
Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.

В среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.

Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.
Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков. Пока информации об инцидентах не поступало.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Британия рассматривает вариант размещения мигрантов на военных объектах
7 сентября, 13:22
*Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
 
В миреЛондонАнглияЧарли КиркКир СтармерАкция против нелегальной миграции в Лондоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала