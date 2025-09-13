https://ria.ru/20250913/lgoty-2041582684.html
Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября
Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября - РИА Новости, 13.09.2025
Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября
Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, — отметила она.По закону можно часть услуг выбрать в натуральной форме, а за некоторые получить деньги. Это дает возможность выбрать оптимальный способ получения льгот в зависимости от жизненной ситуации.Подать заявление можно через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если не сделать этого до конца сентября, автоматически сохраняется выбор, сделанный получателем годом ранее.При полном отказе от льгот в 2025 году можно получать 1728 рублей 46 копеек в месяц. Однако нередко стоимость льгот значительно превышает эту сумму, заключила Яковлева.
Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября
Юрист Яковлева: льготникам до 1 октября следует выбрать форму получения субсидий