02:17 13.09.2025
Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября
общество
мария яковлева
яковлев и партнеры
льготы
россия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, — отметила она.По закону можно часть услуг выбрать в натуральной форме, а за некоторые получить деньги. Это дает возможность выбрать оптимальный способ получения льгот в зависимости от жизненной ситуации.Подать заявление можно через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если не сделать этого до конца сентября, автоматически сохраняется выбор, сделанный получателем годом ранее.При полном отказе от льгот в 2025 году можно получать 1728 рублей 46 копеек в месяц. Однако нередко стоимость льгот значительно превышает эту сумму, заключила Яковлева.
общество, мария яковлева, яковлев и партнеры, льготы, россия
Общество, Мария Яковлева, Яковлев и партнеры, Льготы, Россия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, — отметила она.

По закону можно часть услуг выбрать в натуральной форме, а за некоторые получить деньги. Это дает возможность выбрать оптимальный способ получения льгот в зависимости от жизненной ситуации.
Подать заявление можно через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если не сделать этого до конца сентября, автоматически сохраняется выбор, сделанный получателем годом ранее.
При полном отказе от льгот в 2025 году можно получать 1728 рублей 46 копеек в месяц. Однако нередко стоимость льгот значительно превышает эту сумму, заключила Яковлева.
