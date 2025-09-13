https://ria.ru/20250913/lgoty-2041582684.html

Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября

Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября - РИА Новости, 13.09.2025

Россиян призвали принять важное решение по льготам до 1 октября

Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T02:17:00+03:00

2025-09-13T02:17:00+03:00

2025-09-13T02:17:00+03:00

общество

мария яковлева

яковлев и партнеры

льготы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россиянам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки от государства, следует выбрать форму их получения до 1 октября, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.“Они должны решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи”, — отметила она.По закону можно часть услуг выбрать в натуральной форме, а за некоторые получить деньги. Это дает возможность выбрать оптимальный способ получения льгот в зависимости от жизненной ситуации.Подать заявление можно через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или в МФЦ. Если не сделать этого до конца сентября, автоматически сохраняется выбор, сделанный получателем годом ранее.При полном отказе от льгот в 2025 году можно получать 1728 рублей 46 копеек в месяц. Однако нередко стоимость льгот значительно превышает эту сумму, заключила Яковлева.

https://ria.ru/20250803/lgoty-2033047472.html

https://ria.ru/20250719/skidka-2030087473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мария яковлева, яковлев и партнеры, льготы, россия