В Краснодарском крае явка на выборах губернатора превысила 30 процентов

Явка на выборах губернатора Краснодарского края составила 30,2%
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 20.00 мск первого дня голосования составила 30,2%, сообщила избирательная комиссия региона в субботу.
"Сведения на 20.00 12 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 30,2%", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 июля 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей.
На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду).
На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65% избирателей. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек.
