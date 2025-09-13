https://ria.ru/20250913/kosmos-2041593299.html
На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция - РИА Новости, 13.09.2025
На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T04:44:00+03:00
2025-09-13T04:44:00+03:00
2025-09-13T13:32:00+03:00
чили
европейская южная обсерватория
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040157916_0:303:954:840_1920x0_80_0_0_61af9e88b2dccf725758c9b3317bc5eb.jpg
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.О резком увеличении выделения цианида и никеля, из-за чего за последние две недели цвет загадочного объекта изменился с красного на зеленый, сообщили в конце августа ученые из Паранальской обсерватории Европейской южной обсерватории в Чили."Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS", — написал Леб.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
https://ria.ru/20250905/moshennik-2039802910.html
https://ria.ru/20250730/peskov-2032352409.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040157916_0:214:954:930_1920x0_80_0_0_2a2ba9e6526f71475f0e0c7d4ba85337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, европейская южная обсерватория
Чили, Европейская южная обсерватория
На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
Астрофизик Леб: на межзвездном объекте 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости.
Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге
астрофизик из Гарварда Ави Леб.
О резком увеличении выделения цианида и никеля, из-за чего за последние две недели цвет загадочного объекта изменился с красного на зеленый, сообщили
в конце августа ученые из Паранальской обсерватории Европейской южной обсерватории
в Чили
.
"Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS", — написал Леб.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.