На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
04:44 13.09.2025 (обновлено: 13:32 13.09.2025)
На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.О резком увеличении выделения цианида и никеля, из-за чего за последние две недели цвет загадочного объекта изменился с красного на зеленый, сообщили в конце августа ученые из Паранальской обсерватории Европейской южной обсерватории в Чили."Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS", — написал Леб.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
чили, европейская южная обсерватория
Чили, Европейская южная обсерватория
© Фото : International Gemini ObservatoryМежзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : International Gemini Observatory
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS. Архивное фото
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.
О резком увеличении выделения цианида и никеля, из-за чего за последние две недели цвет загадочного объекта изменился с красного на зеленый, сообщили в конце августа ученые из Паранальской обсерватории Европейской южной обсерватории в Чили.
"Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS", — написал Леб.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
