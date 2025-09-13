https://ria.ru/20250913/kosmos-2041593299.html

На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция

На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция - РИА Новости, 13.09.2025

На "инопланетном корабле" 3I/ATLAS началась аномальная эволюция

Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T04:44:00+03:00

2025-09-13T04:44:00+03:00

2025-09-13T13:32:00+03:00

чили

европейская южная обсерватория

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040157916_0:303:954:840_1920x0_80_0_0_61af9e88b2dccf725758c9b3317bc5eb.jpg

МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет, об этом написал в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.О резком увеличении выделения цианида и никеля, из-за чего за последние две недели цвет загадочного объекта изменился с красного на зеленый, сообщили в конце августа ученые из Паранальской обсерватории Европейской южной обсерватории в Чили."Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS", — написал Леб.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.

https://ria.ru/20250905/moshennik-2039802910.html

https://ria.ru/20250730/peskov-2032352409.html

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чили, европейская южная обсерватория