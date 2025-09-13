Рейтинг@Mail.ru
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке - РИА Новости, 13.09.2025
22:56 13.09.2025
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров электрички Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, они задержаны транспортными полицейскими столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. "Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом", - рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение об агрессивных пассажирах поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Транспортные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали нарушителей. По данным пресс-службы, следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве.
московская область (подмосковье)
серпухов
происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров электрички Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, они задержаны транспортными полицейскими столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
"Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщение об агрессивных пассажирах поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Транспортные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали нарушителей.
По данным пресс-службы, следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве.
