Трое мужчин с ножом напали на контролеров в подмосковной электричке
2025-09-13T22:56:00+03:00
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров электрички Волоколамск-Серпухов в Подмосковье, они задержаны транспортными полицейскими столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. "Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом", - рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение об агрессивных пассажирах поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов. Транспортные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали нарушителей. По данным пресс-службы, следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве.
