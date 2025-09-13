Рейтинг@Mail.ru
Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"
07:05 13.09.2025 (обновлено: 07:12 13.09.2025)
Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"
Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"
безопасность
россия
земля франца-иосифа
арктика
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад — 2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа, сообщили журналистам в Минобороны России. Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили ракетные стрельбы с побережья архипелага Земля Франца Иосифа."После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", — рассказали в военном ведомстве. Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", как отметили в Минобороны, позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, при этом она практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
россия
земля франца-иосифа
арктика
безопасность, россия, земля франца-иосифа, арктика
Безопасность, Россия, Земля Франца-Иосифа, Арктика
© Минобороны России/TelegramСтратегические учения "Запад-2025"
Стратегические учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Минобороны России/Telegram
Стратегические учения "Запад-2025" . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад — 2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа, сообщили журналистам в Минобороны России.
Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили ракетные стрельбы с побережья архипелага Земля Франца Иосифа.
Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ Рубеж-2021 - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Российские военные прибыли в Киргизию для участия в учениях
Вчера, 05:06
"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", — рассказали в военном ведомстве.
Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", как отметили в Минобороны, позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров.
Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, при этом она практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.
Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Корабли Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Корабли Балтийского флота отразили атаку авиации на учениях "Запад-2025"
12 сентября, 18:49
 
БезопасностьРоссияЗемля Франца-ИосифаАрктика
 
 
