Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"

2025-09-13T07:05:00+03:00
2025-09-13T07:05:00+03:00
2025-09-13T07:12:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад — 2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа, сообщили журналистам в Минобороны России. Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили ракетные стрельбы с побережья архипелага Земля Франца Иосифа."После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", — рассказали в военном ведомстве. Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", как отметили в Минобороны, позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, при этом она практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
