https://ria.ru/20250913/kompleksy-2041599368.html

Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"

Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника" - РИА Новости, 13.09.2025

Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"

Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад — 2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T07:05:00+03:00

2025-09-13T07:05:00+03:00

2025-09-13T07:12:00+03:00

безопасность

россия

земля франца-иосифа

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041530111_0:14:1611:920_1920x0_80_0_0_cd1d1ab1ebdef38a83ce5a769707cd3b.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчеты комплексов "Бастион" в рамках учений "Запад — 2025" двумя ракетами "Оникс" уничтожили корабельную группировку "противника" у Земли Франца-Иосифа, сообщили журналистам в Минобороны России. Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили ракетные стрельбы с побережья архипелага Земля Франца Иосифа."После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", — рассказали в военном ведомстве. Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", как отметили в Минобороны, позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, при этом она практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

https://ria.ru/20250913/voennye-2041593765.html

https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041539898.html

россия

земля франца-иосифа

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, земля франца-иосифа, арктика