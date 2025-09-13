https://ria.ru/20250913/kndr-2041671854.html

В Северной Корее отказались от использования западных слов

В Северной Корее отказались от использования западных слов - РИА Новости, 13.09.2025

В Северной Корее отказались от использования западных слов

Власти КНДР приняли решение отказаться от определенных западных слов, заменив их на отечественные аналоги, сообщило издание The Sun. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Власти КНДР приняли решение отказаться от определенных западных слов, заменив их на отечественные аналоги, сообщило издание The Sun."Гамбургер", "караоке" и "мороженое" вошли в список запрещенных", — говорится в материале.По данным The Sun, теперь гидам, принимающим туристов из России и Китая на курорте Вонсан, следует заменять эти слова на отечественные аналоги."Теперь нужно говорить "двойной хлеб с говяжьим фаршем" вместо гамбургера и "эскимо" вместо мороженого. А караоке-машины, распространенные в Южной Корее, нужно называть "машинами экранного сопровождения", — уточнила газета.Пляжный курорт Вонсан открылся в начале июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала его фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то, что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.

