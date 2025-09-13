Китай обвинил США в подавлении развития высокотехнологичных отраслей КНР
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Власти Китая выразили протест США, обвинив Вашингтон в попытке подавить развитие высокотехнологичных отраслей КНР, следует из заявления китайского министерства коммерции.
В ведомстве подчеркнули, что данные протекционистские и дискриминационные действия "представляют собой попытку сдержать и подавить развитие высокотехнологичных отраслей Китая, таких как производство передовых вычислительных микросхем и искусственного интеллекта".
"(Эти действия - ред.) не только наносят ущерб интересам развития Китая, но и серьезно подрывают стабильность глобальной цепочки производства и поставок в сфере полупроводниковой промышленности. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
В субботу минкоммерции КНР также объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых аналоговых микросхем, произведенных в США. В заявлении ведомства отмечается, что расследование начинается 13 сентября 2025 года и должно быть завершено к 13 сентября 2026 года.
Данные заявления и действия китайских властей были сделаны накануне начала китайско-американских переговоров в Испании. Ранее в минкоммерции КНР заявили, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 14-17 сентября во главе делегации посетит Испанию, где проведет переговоры с американской стороной по вопросам торговли, тарифов, а также платформы TikTok.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
