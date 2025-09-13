Рейтинг@Mail.ru
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка
22:39 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/kirk-2041750876.html
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка - РИА Новости, 13.09.2025
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сожительствовал с мужчиной, который совершает трансгендерный*... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T22:39:00+03:00
2025-09-13T22:52:00+03:00
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сожительствовал с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину, передает корреспондент телеканала Fox News Брук Сингман со ссылкой на источники. Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи. "По данным источников, убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным* партнёром. Этот человек - мужчина, совершающий переход в женщину, сотрудничает с ФБР в полном объеме", - написала она в соцсети X.Сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка, утверждает журналистка. Ранее РИА Новости выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
в мире, россия, юта, сша, чарли кирк, дональд трамп, фбр, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Россия, Юта, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, ФБР, Убийство американского политика Чарли Кирка
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка

Fox News: подозреваемый в убийстве Кирка сожительствовал с трансгендером

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сожительствовал с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину, передает корреспондент телеканала Fox News Брук Сингман со ссылкой на источники.
Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи.
«

"По данным источников, убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным* партнёром. Этот человек - мужчина, совершающий переход в женщину, сотрудничает с ФБР в полном объеме", - написала она в соцсети X.

Сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка, утверждает журналистка.
Ранее РИА Новости выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
