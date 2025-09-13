Вдова Кирка объяснила, за что убили ее мужа

https://ria.ru/20250913/kirk-2041591804.html

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит за то, что проповедовал в США патриотизм, веру и милосердную любовь, считает супруга погибшего Эрика. "Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь божию", — сообщила она в своем первом выступлении с момента гибели мужа. Трансляцию вели американские телеканалы. Эрика Кирк также пообещала, что движение ее покойного супруга будет продолжено. "Вы понятия не имеете, какой огонь разожгли", — подчеркнула она. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024-м проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

