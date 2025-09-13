Рейтинг@Mail.ru
Вдова Кирка рассказала о его прижизненных планах - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/kirk-2041591447.html
Вдова Кирка рассказала о его прижизненных планах
Вдова Кирка рассказала о его прижизненных планах - РИА Новости, 13.09.2025
Вдова Кирка рассказала о его прижизненных планах
Погибший консервативный политик и активист Чарли Кирк не исключал возможности баллотироваться на государственную должность и хотел сделать возрождение... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T03:53:00+03:00
2025-09-13T03:53:00+03:00
в мире
украина
сша
республика крым
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Погибший консервативный политик и активист Чарли Кирк не исключал возможности баллотироваться на государственную должность и хотел сделать возрождение американской семьи своим приоритетом, заявила супруга покойного Эрика. "Чарли всегда говорил, что если он когда-нибудь будет баллотироваться на государственную должность - знаю, что многие из вас спрашивали, собирается ли он это делать, - в частной беседе он сказал мне, что если когда-нибудь будет баллотироваться, то его главным приоритетом будет возрождение американской семьи", - сообщила она в своем первом выступлении с момента гибели мужа. Трансляцию выступления вели американские телеканалы. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250913/ubiytsa-2041584933.html
https://ria.ru/20250912/kirk-2041577950.html
украина
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Республика Крым, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Вдова Кирка рассказала о его прижизненных планах

Вдова Кирка рассказала, что он мог баллотироваться на государственную должность

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Погибший консервативный политик и активист Чарли Кирк не исключал возможности баллотироваться на государственную должность и хотел сделать возрождение американской семьи своим приоритетом, заявила супруга покойного Эрика.
"Чарли всегда говорил, что если он когда-нибудь будет баллотироваться на государственную должность - знаю, что многие из вас спрашивали, собирается ли он это делать, - в частной беседе он сказал мне, что если когда-нибудь будет баллотироваться, то его главным приоритетом будет возрождение американской семьи", - сообщила она в своем первом выступлении с момента гибели мужа.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку, заявил губернатор Юты
Вчера, 01:14
Трансляцию выступления вели американские телеканалы.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка не голосовал на последних выборах, пишет NYT
12 сентября, 23:34
 
В миреУкраинаСШАРеспублика КрымЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала