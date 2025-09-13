Вдова Кирка рассказала о его прижизненных планах
Вдова Кирка рассказала, что он мог баллотироваться на государственную должность
Американский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк.
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Погибший консервативный политик и активист Чарли Кирк не исключал возможности баллотироваться на государственную должность и хотел сделать возрождение американской семьи своим приоритетом, заявила супруга покойного Эрика.
"Чарли всегда говорил, что если он когда-нибудь будет баллотироваться на государственную должность - знаю, что многие из вас спрашивали, собирается ли он это делать, - в частной беседе он сказал мне, что если когда-нибудь будет баллотироваться, то его главным приоритетом будет возрождение американской семьи", - сообщила она в своем первом выступлении с момента гибели мужа.
Трансляцию выступления вели американские телеканалы.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.