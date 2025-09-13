https://ria.ru/20250913/kiev-2041653959.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 13.51 мск. В Сумской и Черниговской областях она была объявлена в начале часа.
