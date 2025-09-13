Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет расширить географию конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 13.09.2025
00:14 13.09.2025
Киев хочет расширить географию конфликта, заявил Небензя
Киев хочет расширить географию конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 13.09.2025
Киев хочет расширить географию конфликта, заявил Небензя
Киев хочет "любой ценой" вовлечь в противостояние с Россией "все больше государств" и "расширить географию конфликта", заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 13.09.2025
ООН, 13 сен - РИА Новости. Киев хочет "любой ценой" вовлечь в противостояние с Россией "все больше государств" и "расширить географию конфликта", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Речь идет о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств. Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН в связи с инцидентом с БПЛА в польском воздушном пространстве. Он также отметил, что "искусственно раздуваемая истерия" выгодна исключительно Зеленскому и европейской "партии войны", которая пытается "всеми силами сорвать перспективы украинского урегулирования, наметившиеся в результате российско-американских контактов в августе". "Зеленский сегодня готов пойти на что угодно, чтобы сохранить этот конфликт в активной фазе. Даже если для этого нужно симулировать угрозы, преувеличивать последствия или, как это уже было в Пшеводуве, использовать любой инцидент, чтобы втянуть в войну страны НАТО", - добавил Небензя.
В мире, Россия, Киев, Украина, Василий Небензя, ООН, НАТО
Киев хочет расширить географию конфликта, заявил Небензя

Небензя: Киев хочет вовлечь в конфликт с Россией все больше государств

Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 сен - РИА Новости. Киев хочет "любой ценой" вовлечь в противостояние с Россией "все больше государств" и "расширить географию конфликта", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Речь идет о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств. Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН в связи с инцидентом с БПЛА в польском воздушном пространстве.
Он также отметил, что "искусственно раздуваемая истерия" выгодна исключительно Зеленскому и европейской "партии войны", которая пытается "всеми силами сорвать перспективы украинского урегулирования, наметившиеся в результате российско-американских контактов в августе".
"Зеленский сегодня готов пойти на что угодно, чтобы сохранить этот конфликт в активной фазе. Даже если для этого нужно симулировать угрозы, преувеличивать последствия или, как это уже было в Пшеводуве, использовать любой инцидент, чтобы втянуть в войну страны НАТО", - добавил Небензя.
Польша поспешно возложила вину за инцидент с БПЛА на Россию, заявил Небензя
Заголовок открываемого материала