https://ria.ru/20250913/khimki-2041646966.html

Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета

Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета - РИА Новости, 13.09.2025

Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета

В Химках на площади у здания администрации торжественно открыли Доску почета, на которую занесены имена 30 человек самых разных профессий — педагогов, медиков,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T13:18:00+03:00

2025-09-13T13:18:00+03:00

2025-09-13T13:18:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

московская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041646719_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_b77495f14cbb8b0f5ea37e9b6fe3aaa4.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Химках на площади у здания администрации торжественно открыли Доску почета, на которую занесены имена 30 человек самых разных профессий — педагогов, медиков, работников сферы культуры, сотрудников предприятий и организаций, участников СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В ходе церемонии глава города Елена Землякова поблагодарила выдающихся химчан за значимый вклад в развитие округа и активное участие в его общественной жизни. "Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым и председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским вручили дипломы и памятные значки лауреатам Доски почета. Благодарим всех за труд, за то, что делаете наш город лучше! Пусть ваш пример вдохновляет нас на новые свершения и победы!" — написала в своем телеграм-канале Землякова. Имена химчан, которые внесены на обновленную Доску почета, утвердили в ходе заседания Совета депутатов. Традиционно Доску почета обновляют к Дню города.

https://ria.ru/20250912/khimki-2041464820.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), московская областная дума