Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета - РИА Новости, 13.09.2025
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета
В Химках на площади у здания администрации торжественно открыли Доску почета, на которую занесены имена 30 человек самых разных профессий — педагогов, медиков,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:18:00+03:00
2025-09-13T13:18:00+03:00
2025-09-13T13:18:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041646719_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_b77495f14cbb8b0f5ea37e9b6fe3aaa4.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Химках на площади у здания администрации торжественно открыли Доску почета, на которую занесены имена 30 человек самых разных профессий — педагогов, медиков, работников сферы культуры, сотрудников предприятий и организаций, участников СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В ходе церемонии глава города Елена Землякова поблагодарила выдающихся химчан за значимый вклад в развитие округа и активное участие в его общественной жизни. "Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым и председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским вручили дипломы и памятные значки лауреатам Доски почета. Благодарим всех за труд, за то, что делаете наш город лучше! Пусть ваш пример вдохновляет нас на новые свершения и победы!" — написала в своем телеграм-канале Землякова. Имена химчан, которые внесены на обновленную Доску почета, утвердили в ходе заседания Совета депутатов. Традиционно Доску почета обновляют к Дню города.
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041646719_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_37ccef7e5088e3820fb187fd5e90ad3c.jpg
химки (городской округ в московской области), московская областная дума
Химки (городской округ в Московской области), Московская областная дума
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета
На Доску почета в Химках занесены имена 30 выдающихся жителей города
