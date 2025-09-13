Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета
13:18 13.09.2025
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Химках на площади у здания администрации торжественно открыли Доску почета, на которую занесены имена 30 человек самых разных профессий — педагогов, медиков, работников сферы культуры, сотрудников предприятий и организаций, участников СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В ходе церемонии глава города Елена Землякова поблагодарила выдающихся химчан за значимый вклад в развитие округа и активное участие в его общественной жизни. "Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым и председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским вручили дипломы и памятные значки лауреатам Доски почета. Благодарим всех за труд, за то, что делаете наш город лучше! Пусть ваш пример вдохновляет нас на новые свершения и победы!" — написала в своем телеграм-канале Землякова. Имена химчан, которые внесены на обновленную Доску почета, утвердили в ходе заседания Совета депутатов. Традиционно Доску почета обновляют к Дню города.
Новости
Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Химках на площади у здания администрации торжественно открыли Доску почета, на которую занесены имена 30 человек самых разных профессий — педагогов, медиков, работников сферы культуры, сотрудников предприятий и организаций, участников СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе церемонии глава города Елена Землякова поблагодарила выдающихся химчан за значимый вклад в развитие округа и активное участие в его общественной жизни.
"Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым и председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским вручили дипломы и памятные значки лауреатам Доски почета. Благодарим всех за труд, за то, что делаете наш город лучше! Пусть ваш пример вдохновляет нас на новые свершения и победы!" — написала в своем телеграм-канале Землякова.
Имена химчан, которые внесены на обновленную Доску почета, утвердили в ходе заседания Совета депутатов. Традиционно Доску почета обновляют к Дню города.
