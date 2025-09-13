https://ria.ru/20250913/khendropriono-2041572258.html

Хендроприоно: за протестами в Индонезии стоят НКО, связанные с госдепом США

Хендроприоно: за протестами в Индонезии стоят НКО, связанные с госдепом США - РИА Новости, 13.09.2025

Хендроприоно: за протестами в Индонезии стоят НКО, связанные с госдепом США

Недавно по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:00:00+03:00

2025-09-13T09:00:00+03:00

2025-09-13T09:05:00+03:00

интервью - авторы

интервью

индонезия

джордж сорос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041559917_0:12:715:414_1920x0_80_0_0_63fb5bb908abc71db411ded11030331b.jpg

Недавно по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. О том, кто на самом деле стоял за протестами, об активности иностранных спецслужб в Индонезии, а также о работе украинского посольства в стране в интервью РИА Новости рассказал экс-глава Национального разведывательного управления Индонезии (BIN), генерал Хендроприоно. Беседовала Ульяна Мирошкина.Генерал Хендроприоно начал свой рассказ с экскурсии по музейному комплексу Kraton Majapahit Jakarta, построенному им самим и посвященному истории Индонезии. Музейный комплекс – реплика фрагмента королевского дворца империи Маджапахит на Восточной Яве — одной из крупнейших и могущественных держав Юго-Восточной Азии (1293–1527).– Большое спасибо, что согласились на интервью. Не могли бы вы рассказать, когда вы впервые осознали, что хотите бороться с иностранным влиянием в Индонезии, подпитываемым западной колонизацией?– С самого начала нашей независимости — после ее провозглашения президентом Сукарно и вице-президентом Хаттой — на нас постоянно давили. Я родился еще допровозглашения независимости Индонезии, за три с половиной месяца до "рождения" страны. В школу ходил уже в Джакарте, хотя родился в Джокьякарте. Джокьякарту тогда сильно бомбили голландцы, шла большая война. Мама с моими братом и сестрой бежала из Джокьякарты в Джакарту — здесь было мирно, столица тогда находилась в Джокьякарте, и голландцы бомбили ее. Я вырос в Джакарте, учился в начальной, средней и старшей школе здесь. Первой была религиозная школа "Мухаммадия" — частная, но с господдержкой. У меня была большая мечта стать военным, а военные академии не принимали выпускников частных школ, поэтому я перевёлся в государственную техническую школу. Окончил её, подал документы в военную академию и там встретил двух друзей, присутствующих сегодня с нами на интервью — мы в одном выпуске, дружим уже больше полувека, лет 55 и даже больше. В 1964 я окончил школу. Мне не нравилось видеть войны и колонизацию западными странами по всему миру, особенно британскую, Британия окружала нас. Мы тогда считали, что Малайзия — плохой сосед, и я вижу параллели между тем временем и нынешним конфликтом России и Украины: сценарии похожи. Сукарно сказал, что мы должны враждовать с Малайзией; мы записывались добровольцами, чтобы сражаться против британцев. Но затем внезапно в 1965 году произошел якобы "коммунистический переворот", как его назвали, и Индонезия заключила мир с британцами. Было очень сложно психологически: вчерашний твой враг — сегодня "друг", и ты должен дружить с прежним врагом и бороться со своими вчерашними товарищами. Я потому и поставил здесь (в комплексе Kraton Majapahit Jakarta – ред.) эти скульптуры, не ради себя, а чтобы потомки понимали: я сражался ради вас, ради нации, страны и судьбы мира, а не из личного интереса. Внуки задают вопросы, я говорю: "Подойдите, прочтите это, потом откройте учебник истории". Сейчас проще, можно погуглить, хотя интернет иногда лжет. Поэтому важно оставлять такие материальные свидетельства как наследие, побуждающее к изучению.Когда я был школьником и ездил из Джакарты в Бандунг, все было иначе. Сейчас — это 40 минут на скоростном поезде Whoosh, а тогда, в 1956, после начальной школы, на каждом посту нас обыскивали. Это делали бойцы "Даруль Ислам" — индонезийского повстанческого движения. Позже я понял, что "Даруль Ислам" финансировало ЦРУ. Это произвело на меня сильное впечатление: почему они к нам пристают? Я писал об этом в своей книге подробнее. Зачем они поддерживали "Даруль Ислам"? Я – мусульманин, но не хочу восстания против государства. Мы провозгласили независимость в 1945-м, а "Даруль Ислам" поднялся в 1949-м, всего через четыре года. Это было неправильно: нас, граждан независимой страны, обыскивали повстанцы. Вмешательство извне было очевидно: оружие и боеприпасы распространяли в районе Гунунг Мас. Ими занимался Билл Палмер — формально кинематографист и бизнесмен, но, как выяснилось, – агент ЦРУ. Конфликт не заканчивался из-за такого вмешательства.Позже индонезийская армия сбила самолет сбила, пилота — агента ЦРУ — взяли. По законам его ожидала смертная казнь, но по просьбе правительства США Сукарно согласился на экстрадицию, и его отпустили, хотя бомбежки унесли много жизней. Затем на Суматре возникло восстание PRRI, поддержанное поставками оружия и техники, уже со стороны правительства США. Но я знал, что мы с этим справимся. Были и другие восстания, например, в Перместе (Манадо). Мы с этим боролись.– Что касается стратегий разведслужб, какую тактику вы использовали для борьбы с подобным влиянием, как глава BIN?– Позже я сформулировал "манифест разведки": философия — это знание, которое критикует практику любой науки. В нашем случае — практику разведки. Нам нужна не "практика", а "праксис", то есть практика, сопряженная с ценностью и высшими принципами. Иначе происходят вещи вроде "оружия массового поражения в Ираке" — без доказательств. Кто несет ответственность за подобные клеветнические операции? Я считаю, что университеты по всему миру должны преподавать философию разведслужб, чтобы отличать их операции от террора. Когда ты убиваешь людей, придумывая повод, — это террор, а не разведка. Когда ты убиваешь людей, потом обвиняешь этих же людей в чем-то, что ты сам изобрел. Это ненормально. Я объявил этот манифест, и, слава Богу, его подхватили многие страны: сначала Палестина, затем Египет и другие арабские государства. Хотелось бы поддержки и со стороны России. Мы уже пожилые — мне больше 80. Мой "бой" сегодня — интеллектуальный, в сфере образования. Вы молодые и умные — журналисты, победители конкурсов. Такие люди должны иметь знания, чтобы понимать, что многие "международные законы" — продукт договоренностей "между своими" и инструмент давления.Я был очень озабочен присутствием NED (National Endowment for Democracy, организация, признанная в России нежелательной) в Индонезии уже в 1998 году. По их советам и влиянию в 2002-м была изменена конституция 1945 года — от демократии панча-сила (национальная политическая философия Индонезии – ред.) к "либеральной". Это изменило образ мышления и жизни. NED финансируется Конгрессом США; есть и связанные структуры вроде Freedom House, которые оценивают "уровень демократии" и отправляют отчеты в Вашингтон. Недавно они дали Индонезии оценку "частично открытая". Что это вообще значит? Существует и CFR (Council on Foreign Relations) — НКО, но с огромным влиянием на госструктуры, фактически "мозговой центр" Госдепа. Среди членов — Дэвид Рокфеллер, Джордж Сорос, Джордж Тенет (директор ЦРУ, докладывавший Бушу об ОМП в Ираке). Я называл это "сатанинским клубом", по крайней мере, таково мое отношение. У меня есть представление об их команде в Индонезии, это два человека. Их пригласили сюда, чтобы выступать с тезисом о том, что Индонезия – это якобы их "история успеха". И сейчас они хотят снова повторить этот "успех". Ситуация сейчас очень похожа на то, что происходило в 1998 году. В чем разница? Актеры те же, действия те же, меняются только декорации.– То есть вы считаете, что госдеп стоит за нынешними беспорядками?– Да, но если прямо указать на Госдепартамент США, они легко отвергнут это. Думаю, правильнее будет сказать, что Совет по международным отношениям, аналитический центр Госдепартамента США, совместно с Национальным фондом развития (NED), Международным институтом исследований (IRI) и Freedom House стояли за демонстрациями в Индонезии.Я очень переживаю за сложившуюся ситуацию. Но в этом я вполне уверен. Доказать трудно, то, что сейчас происходит, – это операция спецслужб. Но можно смотреть на признаки. Сингапур недавно принял закон о противодействии иностранному вмешательству. Все иностранные агенты там прекратили работу. Вот вам и доказательство: сразу после этого ситуация в Сингапуре улучшилась. Вьетнам запретил организации с иностранной аффилляцией; Малайзия также усилила контрмеры после недавних демонстраций против премьер-министра. Все усилят меры. Если меры защиты от иностранного вмешательства не усилены, страна никогда не сможет нормально развиваться и преодолеть беспорядки. И это индикаторы. Мы, старые ветераны, можем только публично предупреждать, потому что оружие в информационной войне — дезинформация. Пусть общество сравнивает факты, ищет, кто куда приглашён, кто что финансирует. Если вы не верите нам - можете найти доказательства сами.Расскажу вам из практики разведчика. Если вы хотите устанавливать свои требования для вашей "цели", вам нужно сделать четыре шага. Шаг один – вам нужно жить вместе (например, как муж и жена). Шаг два – вам нужно работать вместе, если "цель" – рабочий, то вы тоже рабочий. Шаг три – вам нужно проводить совместные встречи и консультации. И шаг четвертый – вместе бороться с угрозами. Эти четыре шага – базовые принципы навыков разведчика. И теперь мы можем наблюдать. Ситуация сейчас выглядит иррационально — это признаки операции спецслужб, а не естественного социального процесса.Проект Humanies запустил кампанию по сбору пожертвований через приложение Mayar под девизом "Солидарность за демократию" в поддержку предстоящего движения "17+8" 8 сентября 2025 года. К 4 сентября пожертвования достигли миллионов долларов в рамках 2760 микротранзакций. Средства используются для медицинской поддержки (включая оплату услуг скорой помощи), оказания солидарной помощи семьям пострадавших в Макассаре, поддержки онлайн-мотоциклистов и логистики запланированных демонстраций. Платформа Mayar была выбрана благодаря гибким способам оплаты и возможности скрыть данные счета получателя от публичного показа.– Каков лучший сценарий для Индонезии сейчас?– То, чего я и хотел с самого начала. Я бы хотел возвращения закона о борьбе с подрывной деятельностью и принятия закона о контрразведке — у нас его нет, и это удивительно. Ситуация, которая у нас сейчас – ее можно назвать подрывной деятельностью.– А каков худший сценарий?– Ситуация сейчас уже и есть худший сценарий.Что мы можем с ней сделать? У нас нет соответствующих законов и регуляций. Хотя президент напомнил, что действует закон 1959 года: если толпа вторгается на твою территорию, ты можешь защищаться на месте, вплоть до применения оружия — это право на необходимую оборону в условиях внезапной опасности. Когда перед домом министра стояли 30 силовиков, и пришла многотысячная толпа, они убежали, боялись стрелять. Теперь, после разъяснения президента, стало лучше.– Понимаю. Есть ли сейчас, помимо США, другие страны, которые пытаются вмешиваться в дела Индонезии методами разведки?– Вероятно, теперь они будут работать над этим – ведь теперь они осознали, что, раз мы прошли через такое, то у нас еще есть много уязвимостей. Если таким займется большая держава, у нее будут на это ресурсы. Но публично, конечно, они будут оправдываться: "я просто исследователь, я просто активист, я ничего не делал, я просто продвигал демократию, я никогда никого не просил выходить на протесты". Слушайте, ну мы же не дети. Я об этом уже говорил недавно публично в подкасте. Получил много реакций, кто-то поддержал, кто-то возмущался. Те, кто "против", часто – "их люди", "куклы", которые зависят от их долларов — это нормально ожидать.– На публикацию Sputnik о том, что за демонстрациями стоят кукловоды из США, в том числе миллиардер Джордж Сорос, мы также получили подобную реакцию. В частности, некоторые обвиняли нас в пророссийской пропаганде, публикация была не о России.– Во-первых, действительно, именно они (перечисленные в статье акторы – ред.) разожгли демонстрации, а потом к ним подключились другие силы, и наши мирные демонстрации переросли в настоящие бунты с кражей холодильников из домов невинных людей. Их вина в том, что они это все проспонсировали. Знаете, скажу так – среди демонстрантов были те же лица, носящие ту же экипировку, что и во время протестов в Гонконге.Я читал эту статью в Sputnik. То, что там сказано – на 100% правда. Я очень рад. Пусть они учатся, читая Sputnik. Должен вас за это благодарить, вас тут слушают.– Еще вопрос как к экс-главе национального управления разведки Индонезии: ведет ли Украина какие-то операции в Индонезии?– В начале конфликта посольства по миру объявляли набор добровольцев. Недавно из Москвы была информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне Украины; четверо якобы погибли. Правительство Индонезии это отрицало. Моя гипотеза: часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация – ред.), сжигали паспорта и объявляли себя "лицами без гражданства". Таких отправляли в Ирак, Ливию, Нигерию, возможно, и на Украину. Явных подтверждений нет, но логика перемещений есть. Есть известная в спецслужбах техника эксфильтрации: "враг моего врага — мой друг". Вытаскивают врага, "перековывают" и направляют против другого врага. Так могли "собирать" ИГ, чтобы столкнуть его с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ред.). Это уже не разведка, а террор — терроризирование других стран. Поэтому я настаиваю: философию разведки нужно преподавать в университетах, чтобы молодежь понимала, что это "нечестная игра".При этом действия Украины после спецоперации России в феврале 2022 года были в большей степени сосредоточены на посещениях различных общественных организаций, таких как Мухаммадия 23 июля 2025 года, и университетов, таких как Университет Шривиджая в Палембанге в ноябре 2024 года, с целью вызвать сочувствие общественности Индонезии к Украине. Действия посольства Украины по мобилизации сочувствия можно охарактеризовать как слишком элитарные и не доходящие до широких масс населения Индонезии, например, фотовыставка 20 ноября 2024 года в выставочном центре Taman Ismail Marzuki в центре Джакарты и "Ночь украинского джаза" в Институте Гете 31 мая 2025 года.Поддержка Украины со стороны США и Израиля привела к тому, что индонезийцы, особенно мусульмане, практически не испытывают симпатии к ней, а симпатии стали сильнее проявляться к Палестине.– Почему правительство Индонезии отрицало, что на стороне Украины сражались индонезийские наёмники?– Потому что большинство индонезийцев-мусульман знают, что многие украинские солдаты присоединились к коалиционным войскам США, когда те вторглись в Ирак в 2003 году. За исключением лиц без гражданства, выступавших в качестве джихадистов из Сирии, которые позже перебрались в ряд стран, таких как Ирак, Ливия и Нигерия.– Подзаголовок вашей книги — "Критика практики разведки США". А как насчет российской/советской практики?– Пока не изучал подробно, не готов давать оценки. Но я хотел бы это сделать. У меня много источников и отсылок. Я дважды встречался с вашим послом, но времени на предметный разговор не было — встречи приходились на приёмы и национальные праздники; по сути, только обменялись приветствиями и поздравлениями. Для меня же важнее другое: вы можете донести эту информацию. Знаете, какое главное оружие сегодня? Информация. Сейчас информация — номер один. Государственные структуры часто инертны, связаны рутиной и не поспевают за обновлением данных. А вы, пресса — "воины" и "передовая"". Делайте все, чтобы не опозорить свою профессию, ради своей страны и во благо обеих (наших – ред.) стран: ради мира в Индонезии, сильных связей с другими государствами и общей стабильности.Если говорить шире о внешнеполитическом выборе, я считаю, что президент Прабово на верном пути: мы встаём на сторону БРИКС — это было сильное решение, пусть оно и расстроило Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250912/indonezija-2041380544.html

https://ria.ru/20250908/indoneziya-2040556761.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, интервью, индонезия, джордж сорос