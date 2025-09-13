https://ria.ru/20250913/khamas-2041755602.html

Нетаньяху косвенно признал, что лидеры ХАМАС пережили операцию в Катаре

Нетаньяху косвенно признал, что лидеры ХАМАС пережили операцию в Катаре

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху косвенно признал, что лидеры палестинского движения ХАМАС пережили точечную операцию по их ликвидации в Катаре. "Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, плевать на жителей Газы. Они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну. Их ликвидация устранила бы главное препятствие на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны", - говорится в заявлении израильского премьера в социальной сети X. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". Израильские официальные лица до сих пор никак не комментировали результаты операции в Дохе и не публиковали заявлений о причастности Израиля к этой атаке. Десятого сентября Нетаньяху лишь упомянул Катар в контексте заявления о странах, которые стали "убежищем для террористов". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

