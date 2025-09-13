Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси арестовали бывшего главу партии Саакашвили
21:05 13.09.2025 (обновлено: 21:20 13.09.2025)
В Тбилиси арестовали бывшего главу партии Саакашвили
В Тбилиси арестовали бывшего главу партии Саакашвили - РИА Новости, 13.09.2025
В Тбилиси арестовали бывшего главу партии Саакашвили
Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое... РИА Новости, 13.09.2025
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движения", бывшего председателя политсилы Левана Хабеишвили, который обвиняется в публичных призывах к свержению власти, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели"."В эти минуты судья отправил Хабеишвили под арест. Другого решения никто не ожидал", - сообщает ТВ.Служба государственной безопасности Грузии задержала Хабеишвили изначально за то, что он "обещал взятки" правоохранителям. Позже прокуратура предъявила ему обвинения по статьям 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии ("Призывы к свержению государственной власти Грузии", "Обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния").
грузия
тбилиси
в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
В Тбилиси арестовали бывшего главу партии Саакашвили

ТВ Пирвели: суд отправил под арест экс-главу партии Саакашвили Левана Хабеишвили

ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движения", бывшего председателя политсилы Левана Хабеишвили, который обвиняется в публичных призывах к свержению власти, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
"В эти минуты судья отправил Хабеишвили под арест. Другого решения никто не ожидал", - сообщает ТВ.
Служба государственной безопасности Грузии задержала Хабеишвили изначально за то, что он "обещал взятки" правоохранителям. Позже прокуратура предъявила ему обвинения по статьям 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии ("Призывы к свержению государственной власти Грузии", "Обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния").
Главу политсовета партии Саакашвили обвинили в призывах к госперевороту
