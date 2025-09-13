https://ria.ru/20250913/khabeishvili-2041741570.html
В Тбилиси арестовали бывшего главу партии Саакашвили
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движения", бывшего председателя политсилы Левана Хабеишвили, который обвиняется в публичных призывах к свержению власти, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели"."В эти минуты судья отправил Хабеишвили под арест. Другого решения никто не ожидал", - сообщает ТВ.Служба государственной безопасности Грузии задержала Хабеишвили изначально за то, что он "обещал взятки" правоохранителям. Позже прокуратура предъявила ему обвинения по статьям 317 и части 2 статьи 339 УК Грузии ("Призывы к свержению государственной власти Грузии", "Обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния").
