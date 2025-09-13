https://ria.ru/20250913/kazn-2041586085.html

Власти намерены добиваться смертной казни для предполагаемого убийцы Кирка

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил намерение властей добиваться смертной казни для убийцы консервативного политика и активиста Чарли Кирка после слов президента США Дональда Трампа о поддержке высшей меры наказания. "Мы определенно намерены добиваться смертного приговора", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя словам главы Белого дома. В пятницу Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что человек, обвиняемый в убийстве Кирка, "заслуживает смертной казни". Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

