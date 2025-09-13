https://ria.ru/20250913/kandidat-2041632233.html
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху
в мире
нью-йорк (город)
израиль
биньямин нетаньяху
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Один из ведущих кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает издание New York Times по итогам интервью с политиком. "Зохран Мамдани, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если он появится в городе", - пишет издание. Эксперты-юристы, с которыми общалось издание, предположили, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Тем не менее, обещание Мамдани, вероятно, вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, где проживает множество евреев. В августе газета Hill сообщала, что Мамдани, известный своей пропалестинской позицией, стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников.
