Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Один из ведущих кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает издание New York Times по итогам интервью с политиком. "Зохран Мамдани, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если он появится в городе", - пишет издание. Эксперты-юристы, с которыми общалось издание, предположили, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Тем не менее, обещание Мамдани, вероятно, вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, где проживает множество евреев. В августе газета Hill сообщала, что Мамдани, известный своей пропалестинской позицией, стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников.

