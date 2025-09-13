Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/kandidat-2041632233.html
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости, 13.09.2025
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху
Один из ведущих кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:29:00+03:00
2025-09-13T11:29:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Один из ведущих кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает издание New York Times по итогам интервью с политиком. "Зохран Мамдани, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если он появится в городе", - пишет издание. Эксперты-юристы, с которыми общалось издание, предположили, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Тем не менее, обещание Мамдани, вероятно, вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, где проживает множество евреев. В августе газета Hill сообщала, что Мамдани, известный своей пропалестинской позицией, стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников.
https://ria.ru/20250913/netanyakhu-2041570763.html
нью-йорк (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_268:0:1700:1074_1920x0_80_0_0_96cde414b278ce90bb430dbc0756fd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Нью-Йорк (город), Израиль, Биньямин Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху

Мамдани пообещал в случае избрания на пост мэра выдать ордер на арест Нетаньяху

© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Один из ведущих кандидатов на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал в случае избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает издание New York Times по итогам интервью с политиком.
"Зохран Мамдани, кандидат от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, заявил, что в случае своего избрания он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля, если он появится в городе", - пишет издание.
Эксперты-юристы, с которыми общалось издание, предположили, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Тем не менее, обещание Мамдани, вероятно, вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, где проживает множество евреев.
В августе газета Hill сообщала, что Мамдани, известный своей пропалестинской позицией, стал лидером по объему сбора пожертвований в рамках предвыборной гонки среди всех основных соперников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ваше время истекает: палестинцы уже победили Нетаньяху
Вчера, 08:00
 
В миреНью-Йорк (город)ИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала