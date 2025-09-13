Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Каллас о России поразило журналиста - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 13.09.2025 (обновлено: 12:13 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/kallas-2041604845.html
Новое заявление Каллас о России поразило журналиста
Новое заявление Каллас о России поразило журналиста - РИА Новости, 13.09.2025
Новое заявление Каллас о России поразило журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T08:29:00+03:00
2025-09-13T12:13:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
чей боуз
евросоюз
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_838e9d1b957c3b0d1e76b76cc38f462b.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России."Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа", — написал он.Накануне Каллас заявила, что Евросоюз продлил санкции на полгода, а также продолжает работу над новым пакетом ограничений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html
https://ria.ru/20250913/ryutte-2041635795.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aa66f09e8b51ceb112ece23f059d5496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, чей боуз, евросоюз, кайя каллас
В мире, Россия, Европа, Украина, Чей Боуз, Евросоюз, Кайя Каллас
Новое заявление Каллас о России поразило журналиста

Боуз обвинил Каллас в удушении Европы антироссийскими санкциями

© AP Photo / Mohd RasfanГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Mohd Rasfan
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в удушении экономики Европы санкциями против России.
«
"Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине
Вчера, 10:35
Накануне Каллас заявила, что Евросоюз продлил санкции на полгода, а также продолжает работу над новым пакетом ограничений.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Доберутся всего за пять минут". Рютте сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 11:58
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаЧей БоузЕвросоюзКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала