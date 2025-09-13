Кадыров прокомментировал уход старшей дочери из политики

Рейтинг@Mail.ru
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что поддержал уход старшей дочери Айшат Кадыровой из политики, занятие которой он считает не совсем женским делом, при этом он подчеркнул, что у дочери кроме бизнеса в индустрии моды есть и другие деловые проекты, с которыми она прекрасно справляется. В феврале 2025 года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что покидает пост вице-премьера правительства республики и возвращается в модный бизнес. В 2024 году она была награждена медалью "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР" за вклад минкультуры региона в помощь бойцам в зоне СВО. "Я подумал и решил для себя, что политика - это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери", - сказал глава Чечни агентству. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года - директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021 году - главой ведомства. На должность заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырова была назначена в 2023 году.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАйшат Кадырова
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Айшат Кадырова . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что поддержал уход старшей дочери Айшат Кадыровой из политики, занятие которой он считает не совсем женским делом, при этом он подчеркнул, что у дочери кроме бизнеса в индустрии моды есть и другие деловые проекты, с которыми она прекрасно справляется.
В феврале 2025 года старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что покидает пост вице-премьера правительства республики и возвращается в модный бизнес. В 2024 году она была награждена медалью "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР" за вклад минкультуры региона в помощь бойцам в зоне СВО.
"Я подумал и решил для себя, что политика - это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери", - сказал глава Чечни агентству.
Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года - директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021 году - главой ведомства. На должность заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырова была назначена в 2023 году.
