Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил регион, до 4,5% к настоящему времени. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны. "Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население – 950 тысяч человек. Сегодня население – 1 миллион 570 тысяч и безработица – около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения", - рассказал глава Чечни агентству. Он считает, что с такими темпами проблема безработицы может быть решена в ближайшие несколько лет. "Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов", - сказал Кадыров.

