Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне - РИА Новости, 13.09.2025
04:19 13.09.2025
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил регион, до 4,5% к настоящему времени. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны. "Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население – 950 тысяч человек. Сегодня население – 1 миллион 570 тысяч и безработица – около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения", - рассказал глава Чечни агентству. Он считает, что с такими темпами проблема безработицы может быть решена в ближайшие несколько лет. "Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов", - сказал Кадыров.
2025
Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости о сокращении безработицы в республике почти в 17 раз - с 76% в 2007 году, когда он только возглавил регион, до 4,5% к настоящему времени.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и является старейшим руководителем субъекта страны.
"Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население – 950 тысяч человек. Сегодня население – 1 миллион 570 тысяч и безработица – около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения", - рассказал глава Чечни агентству.
Он считает, что с такими темпами проблема безработицы может быть решена в ближайшие несколько лет. "Отдельную роль в этом играют малый и средний бизнес, развитие туризма в республике, реализация крупных инвестиционных проектов", - сказал Кадыров.
Кадыров не стал отвечать на вопрос, кому он доверяет на 100%
12 сентября, 07:46
 
