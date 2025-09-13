https://ria.ru/20250913/ka-52-2041703407.html

Ка-52м на учениях "Запад-2025" уничтожили технику условного противника

Ка-52м на учениях "Запад-2025" уничтожили технику условного противника

Ка-52м на учениях "Запад-2025" уничтожили технику условного противника

Экипажи боевых вертолетов Ка-52м ВКС России уничтожили огневые точки и бронетехнику условного противника в рамках совместного стратегического...

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов Ка-52м ВКС России уничтожили огневые точки и бронетехнику условного противника в рамках совместного стратегического российско-белорусского учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в субботу. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" экипажи боевых вертолетов Ка-52м Воздушно-космических сил России уничтожили огневые точки и бронированную технику условного противника с применением авиационных ракет", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах. Экипажи использовали в том числе естественные природные укрытия, чтобы не позволить условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, отметили в российском оборонном ведомстве. Учение "Запад" проходит с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии.

россия

белоруссия

