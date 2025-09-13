Явка на выборах в Коми составила более 27 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 20.00 мск в субботу составила 27,44%, сообщила республиканская избирательная комиссия.
"На 20 часов в Республике Коми проголосовали 27,44% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.) – 82,29%", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.