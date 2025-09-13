Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила более 38% - РИА Новости, 13.09.2025
21:02 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила более 38%
УФА, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на второй день трехдневного голосования на выборах губернатора Оренбургской области составила 38,41%, сообщили в избиркоме региона. &quot;По итогам двух дней голосования в Оренбургской области явка на выборах составила 38,41%. На избирательные участки пришли 578 104 человека&quot;, - говорится в сообщении.По данным областной избирательной комиссии, в Оренбурге явка составила 28,57%, в Орске проголосовали 23,09% избирателей. В Оренбургской области проходят выборы губернатора региона и выборы в органы местного самоуправления. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
УФА, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на второй день трехдневного голосования на выборах губернатора Оренбургской области составила 38,41%, сообщили в избиркоме региона.
"По итогам двух дней голосования в Оренбургской области явка на выборах составила 38,41%. На избирательные участки пришли 578 104 человека", - говорится в сообщении.

По данным областной избирательной комиссии, в Оренбурге явка составила 28,57%, в Орске проголосовали 23,09% избирателей.
В Оренбургской области проходят выборы губернатора региона и выборы в органы местного самоуправления.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
В Москве закрылись экстерриториальные избирательные участки
