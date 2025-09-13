https://ria.ru/20250913/javka-2041741371.html

Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила более 38%

Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила более 38% - РИА Новости, 13.09.2025

Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила более 38%

Явка избирателей на второй день трехдневного голосования на выборах губернатора Оренбургской области составила 38,41%, сообщили в избиркоме региона. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T21:02:00+03:00

2025-09-13T21:02:00+03:00

2025-09-13T21:02:00+03:00

политика

россия

оренбургская область

оренбург

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041622089_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_d10536bcb710d057a557e44741a57e6b.jpg

УФА, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на второй день трехдневного голосования на выборах губернатора Оренбургской области составила 38,41%, сообщили в избиркоме региона. "По итогам двух дней голосования в Оренбургской области явка на выборах составила 38,41%. На избирательные участки пришли 578 104 человека", - говорится в сообщении.По данным областной избирательной комиссии, в Оренбурге явка составила 28,57%, в Орске проголосовали 23,09% избирателей. В Оренбургской области проходят выборы губернатора региона и выборы в органы местного самоуправления. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250913/uchastki-2041729482.html

россия

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, оренбургская область, оренбург, единый день голосования — 2025