Явка избирателей на выборах в Коми достигла 24 процентов

Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 15.00 мск субботы составила 24,52%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 15.00 мск субботы составила 24,52%, сообщила республиканская избирательная комиссия. "На 15 часов в Республике Коми проголосовали 24,52% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.) – 80,12% ", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

