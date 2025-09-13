Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/javka-2041692050.html
В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов
В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов - РИА Новости, 13.09.2025
В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов
Явка на выборах губернатора Костромской области к 15.00 мск субботы составила 24,69%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:11:00+03:00
2025-09-13T17:11:00+03:00
политика
россия
костромская область
республика коми
владимир путин
костромская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041392516_0:0:1214:684_1920x0_80_0_0_1e0a14a04664f699cf3b0c6ab22a7278.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области к 15.00 мск субботы составила 24,69%, сообщает облизбирком. "Проголосовали 122491 человек, 24,69%", - говорится в сообщении. Посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 84,53% зарегистрировавшихся избирателей. В Костромской области выбирают в том числе губернатора и депутатов Костромской областной думы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/moskva-2041687854.html
https://ria.ru/20250913/vybory-2041622967.html
россия
костромская область
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041392516_29:0:1214:889_1920x0_80_0_0_1d3dc39a95c2378970b5e04e47df3ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, костромская область, республика коми, владимир путин, костромская областная дума
Политика, Россия, Костромская область, Республика Коми, Владимир Путин, Костромская областная Дума
В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов

Явка на выборах губернатора Костромской области составила 24,69 процента

© Фото : Администрация Костромской областиГубернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Администрация Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах главы региона
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области к 15.00 мск субботы составила 24,69%, сообщает облизбирком.
"Проголосовали 122491 человек, 24,69%", - говорится в сообщении.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Госдуме высоко оценили организацию выборов в Москве
Вчера, 16:37
Посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 84,53% зарегистрировавшихся избирателей.
В Костромской области выбирают в том числе губернатора и депутатов Костромской областной думы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Более 1,3 миллиона избирателей проголосовали на ДЭГ, заявила Памфилова
Вчера, 10:34
 
ПолитикаРоссияКостромская областьРеспублика КомиВладимир ПутинКостромская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала