В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов

В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов - РИА Новости, 13.09.2025

В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов

Явка на выборах губернатора Костромской области к 15.00 мск субботы составила 24,69%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 13.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области к 15.00 мск субботы составила 24,69%, сообщает облизбирком. "Проголосовали 122491 человек, 24,69%", - говорится в сообщении. Посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 84,53% зарегистрировавшихся избирателей. В Костромской области выбирают в том числе губернатора и депутатов Костромской областной думы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

