07:19 13.09.2025
СМИ: Израиль не уведомил США заранее об ударах по лидерам ХАМАС
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Израиль не уведомил заранее американские власти о планируемых ударах по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, чтобы не позволить администрации президента США Дональда Трампа предотвратить атаку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "В администрацию Трампа не поступило вовремя никакой информации, чтобы она (администрация - ред.) могла предотвратить атаку... Израиль уведомил военнослужащих США о готовящихся ударах по ХАМАС всего за несколько минут до удара", - пишет издание. Высокопоставленный представитель минобороны США, чьи слова приводит газета, назвал операцию "абсолютно немыслимой". Он также добавил, что информация о предстоящей атаке поступила в последние мгновения перед запуском и отменить приказ было уже невозможно. По словам собеседников издания, Трамп был возмущен тем, что об атаке узнал не от Израиля, а от американских военнослужащих. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Израиль не уведомил заранее американские власти о планируемых ударах по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, чтобы не позволить администрации президента США Дональда Трампа предотвратить атаку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В администрацию Трампа не поступило вовремя никакой информации, чтобы она (администрация - ред.) могла предотвратить атаку... Израиль уведомил военнослужащих США о готовящихся ударах по ХАМАС всего за несколько минут до удара", - пишет издание.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром
Вчера, 03:16
Высокопоставленный представитель минобороны США, чьи слова приводит газета, назвал операцию "абсолютно немыслимой". Он также добавил, что информация о предстоящей атаке поступила в последние мгновения перед запуском и отменить приказ было уже невозможно.
По словам собеседников издания, Трамп был возмущен тем, что об атаке узнал не от Израиля, а от американских военнослужащих.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару
11 сентября, 23:57
 
