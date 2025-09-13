СМИ: Израиль не уведомил США заранее об ударах по лидерам ХАМАС
WSJ: Израиль не уведомил США об ударах по ХАМАС заранее, чтобы не сорвать атаку
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Израиль не уведомил заранее американские власти о планируемых ударах по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, чтобы не позволить администрации президента США Дональда Трампа предотвратить атаку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В администрацию Трампа не поступило вовремя никакой информации, чтобы она (администрация - ред.) могла предотвратить атаку... Израиль уведомил военнослужащих США о готовящихся ударах по ХАМАС всего за несколько минут до удара", - пишет издание.
Высокопоставленный представитель минобороны США, чьи слова приводит газета, назвал операцию "абсолютно немыслимой". Он также добавил, что информация о предстоящей атаке поступила в последние мгновения перед запуском и отменить приказ было уже невозможно.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
