https://ria.ru/20250913/izhevsk-2041647274.html

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.09.2025

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T13:22:00+03:00

2025-09-13T13:22:00+03:00

2025-09-13T13:22:00+03:00

безопасность

ижевск

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922588273_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2c1bc8b733ed553204033724e806b9c6.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250913/azimut-2041640747.html

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ижевск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия