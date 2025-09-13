https://ria.ru/20250913/izhevsk-2041647274.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
