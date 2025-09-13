https://ria.ru/20250913/iskander-2041642387.html

"Искандер" уничтожил площадку запуска беспилотников ВСУ у Краматорска

2025-09-13T12:44:00+03:00

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ударом "Искандера" уничтожена площадка запуска беспилотников ВСУ западнее Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны. "В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА дальнего действия типа "Лютый", пункт управления БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ", - говорится в заявлении.Минобороны уточнило, что оператор дрона разведки обнаружил цель около Голубовки, она находится в 30 километрах от Краматорска.

