"Искандер" уничтожил площадку запуска беспилотников ВСУ у Краматорска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 13.09.2025 (обновлено: 14:16 13.09.2025)
"Искандер" уничтожил площадку запуска беспилотников ВСУ у Краматорска
"Искандер" уничтожил площадку запуска беспилотников ВСУ у Краматорска
Ударом "Искандера" уничтожена площадка запуска беспилотников ВСУ западнее Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ударом "Искандера" уничтожена площадка запуска беспилотников ВСУ западнее Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны. "В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА дальнего действия типа "Лютый", пункт управления БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ", - говорится в заявлении.Минобороны уточнило, что оператор дрона разведки обнаружил цель около Голубовки, она находится в 30 километрах от Краматорска.
"Искандер" уничтожил площадку запуска беспилотников ВСУ у Краматорска

Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ударом "Искандера" уничтожена площадка запуска беспилотников ВСУ западнее Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА дальнего действия типа "Лютый", пункт управления БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ", - говорится в заявлении.
Минобороны уточнило, что оператор дрона разведки обнаружил цель около Голубовки, она находится в 30 километрах от Краматорска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
