Ким Чен Ын ознакомился с разработкой ключевых военных технологий

СЕУЛ, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне оборонные научно исследовательские институты, где ознакомился с ходом разработки ключевых военных технологий, включая композитную броню и различные системы защиты, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын 11 и 12 сентября руководил работой Научно-исследовательского института броневых оборонительных вооружений и Научно-исследовательского института электронных вооружений при Академии национальной обороны. Он заслушал доклад о разработке ключевых технологий, созданных в результате совместных исследований института и конструкторского бюро танкостроения. "Товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с положением исследовательской работы в области броневой обороны, включая ход разработки специальной композиционной брони, испытания комплекса активной защиты, находящегося на завершающей стадии перед внедрением, и различные проекты защитных конструкций для отражения атак сверху", - отмечает ЦТАК. Лидер КНДР положительно оценил успешное создание и внедрение оборудования для направленного инфракрасного излучения и радиопомех, а также активных и пассивных систем защиты, подчеркнув, что это "необычайно усиливает боеспособность бронетанковых войск страны". В тот же день состоялись комплексные испытания новейшей системы активной защиты при обстреле различными противотанковыми ракетами по лобовой, боковой и верхней проекциям. "В испытании на практике подтверждены весьма высокое реагирование радиолокационной системы и вращающихся пусковых установок перехватчиков, а также превосходство новой системы активной защиты", - приводит агентство. Затем Ким Чен Ын посетил НИИ электронных вооружений, где ознакомился с текущими проектами и дал соответствующие указания.

