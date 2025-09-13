Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив
09:38 13.09.2025 (обновлено: 11:11 13.09.2025)
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
БЕЙРУТ, 13 сен — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" атаковало несколько стратегических объектов в Тель-Авиве, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Подразделения ракетных войск применили баллистическую гиперзвуковую ракету типа "Палестина-2" с разделяющейся боевой частью. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы. Операция достигла поставленных задач и вынудила миллион сионистских жителей массово укрыться в убежищах", — сказал он.В ночь на субботу ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена. Позднее Израиль заявил о ее перехвате.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. Так, 10 сентября силы ЦАХАЛ совершили авианалет на Сану и провинцию Эль-Джауф. По данным Минздрава, движения "Ансар Алла", погибли 46 человек, еще 165 получили ранения.
в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 сен — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" атаковало несколько стратегических объектов в Тель-Авиве, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
"Подразделения ракетных войск применили баллистическую гиперзвуковую ракету типа "Палестина-2" с разделяющейся боевой частью. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы. Операция достигла поставленных задач и вынудила миллион сионистских жителей массово укрыться в убежищах", — сказал он.
11 сентября, 23:43
Минздрав правительства хуситов сообщил о росте числа жертв от атак Израиля
11 сентября, 23:43
В ночь на субботу ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена. Позднее Израиль заявил о ее перехвате.
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. Так, 10 сентября силы ЦАХАЛ совершили авианалет на Сану и провинцию Эль-Джауф. По данным Минздрава, движения "Ансар Алла", погибли 46 человек, еще 165 получили ранения.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
 
