Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив

БЕЙРУТ, 13 сен — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" атаковало несколько стратегических объектов в Тель-Авиве, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Подразделения ракетных войск применили баллистическую гиперзвуковую ракету типа "Палестина-2" с разделяющейся боевой частью. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы. Операция достигла поставленных задач и вынудила миллион сионистских жителей массово укрыться в убежищах", — сказал он.В ночь на субботу ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала пуск ракеты с территории Йемена. Позднее Израиль заявил о ее перехвате.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта они начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Повстанцы также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. Так, 10 сентября силы ЦАХАЛ совершили авианалет на Сану и провинцию Эль-Джауф. По данным Минздрава, движения "Ансар Алла", погибли 46 человек, еще 165 получили ранения.

