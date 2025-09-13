Рейтинг@Mail.ru
Соучастница убийства Маркелова вышла на свободу
05:11 13.09.2025
Соучастница убийства Маркелова вышла на свободу
Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения,... РИА Новости, 13.09.2025
происшествия
россия
москва
евгения хасис
станислав маркелов
анастасия бабурова
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Она была арестована в ноябре 2009 года.Как следует из материалов, Евгения Хасис освобождена из мест лишения свободы, то есть из мордовской женской исправительной колонии, за ней в конце августа был установлен административный надзор.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. За убийство были осуждены Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, как было установлено в суде, за его антифашистскую деятельность. Верховный суд в 2022 году снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы, исключив из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).
россия
москва
происшествия, россия, москва, евгения хасис, станислав маркелов, анастасия бабурова
Происшествия, Россия, Москва, Евгения Хасис, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Она была арестована в ноябре 2009 года.
10 сентября, 08:09
МВД сообщило о возможном местонахождении осужденного, сбежавшего из СИЗО
10 сентября, 08:09
Как следует из материалов, Евгения Хасис освобождена из мест лишения свободы, то есть из мордовской женской исправительной колонии, за ней в конце августа был установлен административный надзор.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х.
За убийство были осуждены Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, как было установлено в суде, за его антифашистскую деятельность.
Верховный суд в 2022 году снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы, исключив из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).
18 января, 11:16
У брата обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова есть судимость
18 января, 11:16
 
