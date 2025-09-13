https://ria.ru/20250913/hasisy-2041594196.html

Соучастница убийства Маркелова вышла на свободу

Соучастница убийства Маркелова вышла на свободу - РИА Новости, 13.09.2025

Соучастница убийства Маркелова вышла на свободу

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения,... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Она была арестована в ноябре 2009 года.Как следует из материалов, Евгения Хасис освобождена из мест лишения свободы, то есть из мордовской женской исправительной колонии, за ней в конце августа был установлен административный надзор.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. За убийство были осуждены Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, как было установлено в суде, за его антифашистскую деятельность. Верховный суд в 2022 году снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы, исключив из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).

