https://ria.ru/20250913/hamas-2041755783.html

В ХАМАС заявили, что не поддерживают Нью-Йоркскую декларацию ООН

2025-09-13T23:47:00+03:00

АЛЖИР, 13 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не поддерживает Нью-Йоркскую декларацию по решению ближневосточного кризиса, принятую Генассамблеей ООН в пятницу, поскольку она игнорирует ключевые принципы для урегулирования конфликта с Израилем, заявил РИА Новости представитель движения в Алжире Юсеф Хамдан. В пятницу Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о поддержке решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств для двух народов. Также документ призывает ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, отказаться от контроля над сектором Газа и передать все оружие властям Палестинской национальной автономии. "Несмотря на нашу принципиальную позицию по поддержке любых международных усилий, направленных на помощь (палестинскому – ред.) народу и отстаивание его законных прав, это не означает, что мы согласны с представленным политическим видением всеобъемлющего решения палестинской проблемы в рамках Нью-Йоркской конференции", - сказал он. По его словам, необходимо учитывать основные принципы для урегулирования палестино-израильского конфликта. "Мы считаем, что палестинский вопрос не может разрешаться за счет наших законных прав, напротив, ключевым образом он должен опираться на следующие принципы: прекращение оккупации, право на самоопределение и возвращение беженцев", - добавил Хамдан. В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-Йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

