Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС заявили, что не поддерживают Нью-Йоркскую декларацию ООН - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/hamas-2041755783.html
В ХАМАС заявили, что не поддерживают Нью-Йоркскую декларацию ООН
В ХАМАС заявили, что не поддерживают Нью-Йоркскую декларацию ООН - РИА Новости, 13.09.2025
В ХАМАС заявили, что не поддерживают Нью-Йоркскую декларацию ООН
Палестинское движение ХАМАС не поддерживает Нью-Йоркскую декларацию по решению ближневосточного кризиса, принятую Генассамблеей ООН в пятницу, поскольку она... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T23:47:00+03:00
2025-09-13T23:47:00+03:00
в мире
палестина
россия
израиль
оон
хамас
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg
АЛЖИР, 13 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не поддерживает Нью-Йоркскую декларацию по решению ближневосточного кризиса, принятую Генассамблеей ООН в пятницу, поскольку она игнорирует ключевые принципы для урегулирования конфликта с Израилем, заявил РИА Новости представитель движения в Алжире Юсеф Хамдан. В пятницу Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о поддержке решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств для двух народов. Также документ призывает ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, отказаться от контроля над сектором Газа и передать все оружие властям Палестинской национальной автономии. "Несмотря на нашу принципиальную позицию по поддержке любых международных усилий, направленных на помощь (палестинскому – ред.) народу и отстаивание его законных прав, это не означает, что мы согласны с представленным политическим видением всеобъемлющего решения палестинской проблемы в рамках Нью-Йоркской конференции", - сказал он. По его словам, необходимо учитывать основные принципы для урегулирования палестино-израильского конфликта. "Мы считаем, что палестинский вопрос не может разрешаться за счет наших законных прав, напротив, ключевым образом он должен опираться на следующие принципы: прекращение оккупации, право на самоопределение и возвращение беженцев", - добавил Хамдан. В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-Йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250913/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250913/netanyakhu-2041570763.html
палестина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:204:410:512_1920x0_80_0_0_41296ff943a036cff6639d2af347eaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, россия, израиль, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Россия, Израиль, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС заявили, что не поддерживают Нью-Йоркскую декларацию ООН

В ХАМАС не поддерживают декларацию ГА ООН по решению ближневосточного кризиса

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛЖИР, 13 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не поддерживает Нью-Йоркскую декларацию по решению ближневосточного кризиса, принятую Генассамблеей ООН в пятницу, поскольку она игнорирует ключевые принципы для урегулирования конфликта с Израилем, заявил РИА Новости представитель движения в Алжире Юсеф Хамдан.
В пятницу Генассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию о поддержке решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств для двух народов. Также документ призывает ХАМАС освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, отказаться от контроля над сектором Газа и передать все оружие властям Палестинской национальной автономии.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Несмотря на нашу принципиальную позицию по поддержке любых международных усилий, направленных на помощь (палестинскому – ред.) народу и отстаивание его законных прав, это не означает, что мы согласны с представленным политическим видением всеобъемлющего решения палестинской проблемы в рамках Нью-Йоркской конференции", - сказал он.
По его словам, необходимо учитывать основные принципы для урегулирования палестино-израильского конфликта.
"Мы считаем, что палестинский вопрос не может разрешаться за счет наших законных прав, напротив, ключевым образом он должен опираться на следующие принципы: прекращение оккупации, право на самоопределение и возвращение беженцев", - добавил Хамдан.
В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-Йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ваше время истекает: палестинцы уже победили Нетаньяху
Вчера, 08:00
 
В миреПалестинаРоссияИзраильООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала