Рейтинг@Mail.ru
Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/grigorenko-2041628722.html
Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником
Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.09.2025
Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником
Программисты помогают запускать удобные сервисы для россиян: так, в прошлом году пользователи "Госуслуг" записались к врачу онлайн 60 миллионов раз, рассказал... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:11:00+03:00
2025-09-13T11:11:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Программисты помогают запускать удобные сервисы для россиян: так, в прошлом году пользователи "Госуслуг" записались к врачу онлайн 60 миллионов раз, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, поздравив программистов с профессиональным праздником. "Программисты создают удобные сервисы, которые делают нашу жизнь лучше. Только в прошлом году 60 миллионов человек записалось к врачу онлайн", - сказал он. "Дорогие программисты, спасибо вам огромное за ваш труд! С праздником", - добавил вице-премьер. На текущий момент порталом пользуется 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". Ранее в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса.
https://ria.ru/20250912/sberbank-2041523580.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий григоренко, технологии
Россия, Дмитрий Григоренко, Технологии
Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником

Григоренко: программисты улучшают жизнь россиян, создавая удобные сервисы

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Программисты помогают запускать удобные сервисы для россиян: так, в прошлом году пользователи "Госуслуг" записались к врачу онлайн 60 миллионов раз, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, поздравив программистов с профессиональным праздником.
«
"Программисты создают удобные сервисы, которые делают нашу жизнь лучше. Только в прошлом году 60 миллионов человек записалось к врачу онлайн", - сказал он.
"Дорогие программисты, спасибо вам огромное за ваш труд! С праздником", - добавил вице-премьер.
На текущий момент порталом пользуется 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". Ранее в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса.
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Мошенники стали чаще использовать легенду о краже аккаунта на "Госуслугах"
12 сентября, 17:42
 
РоссияДмитрий ГригоренкоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала