Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником
Григоренко поздравил программистов с профессиональным праздником
2025-09-13T11:11:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Программисты помогают запускать удобные сервисы для россиян: так, в прошлом году пользователи "Госуслуг" записались к врачу онлайн 60 миллионов раз, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, поздравив программистов с профессиональным праздником. "Программисты создают удобные сервисы, которые делают нашу жизнь лучше. Только в прошлом году 60 миллионов человек записалось к врачу онлайн", - сказал он. "Дорогие программисты, спасибо вам огромное за ваш труд! С праздником", - добавил вице-премьер. На текущий момент порталом пользуется 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". Ранее в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса.
