Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
13.09.2025
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Программисты - это люди, которые создали портал "Госуслуг". Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде", - сказал он. На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса, среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис "мой питомец".
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
