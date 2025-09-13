Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"

Рейтинг@Mail.ru
11:04 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/gosuslugi-2041627732.html
2025-09-13T11:04:00+03:00
2025-09-13T11:04:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Программисты - это люди, которые создали портал "Госуслуг". Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде", - сказал он. На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций". В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса, среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис "мой питомец".
общество, россия, дмитрий григоренко, госуслуги
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Госуслуги
© РИА Новости / Александр Кряжев | Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Почти 14 миллионов россиян ежедневно получают 2 миллиона онлайн-услуг на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Программисты - это люди, которые создали портал "Госуслуг". Им ежедневно пользуются 14 миллионов человек, получая около 2 миллионов услуг в цифровом виде", - сказал он.
На текущий момент порталом пользуются 112 миллионов граждан. На нем доступно более 1,6 тысячи услуг и сервисов и 35 "жизненных ситуаций".
В июле в аппарате Григоренко сообщили РИА Новости, что в 2025 году появятся еще 35 новых "жизненных ситуаций" на "Госуслугах" для граждан и бизнеса, среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис "мой питомец".
В ГД внесут проект об оценке работы представителей власти через "Госуслуги"
