Исследование: почти четверть россиян ничего не знают о стандартах ГОСТ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Количество россиян, которые ничего не знают о государственных стандартах качества продукции (ГОСТ), составляет 22%, в то же время более половины жителей страны так или иначе слышали об их существовании, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании принимали участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. "Большинство граждан (77%) знают или что-то слышали про национальные стандарты: 18% знают про национальные стандарты, интересуются ими, а 59% что-то слышали про них. Также 22% опрошенных россиян ответили, что ничего не знают о стандартах (ГОСТ/ГОСТ Р). Среди граждан в возрасте 18-24 лет почти треть (30%) не знают ничего о национальных стандартах", - говорится в сообщении. При этом в организации отметили, что большинство россиян видят необходимость в существовании и соблюдении требований национальных стандартов. "Так, для 92% граждан оказалось важно, чтобы продукты питания, которые они покупают, были произведены в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ/ГОСТ Р) на данную категорию продуктов", - рассказали там, уточнив, что данные получены методом множественного голосования. Кроме того, указывается, что 88% респондентов считают необходимым, чтобы приобретаемые ими непродовольственные товары были произведены в соответствии с требованиями ГОСТа. "Для 87% важно, чтобы национальные стандарты (ГОСТ/ГОСТ Р) соблюдались и в отношении востребованных услуг", - поясняется в сообщении.

