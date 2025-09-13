Рейтинг@Mail.ru
13:40 13.09.2025 (обновлено: 15:04 13.09.2025)
ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет
общество
россия
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект об увеличении надбавки к пенсиям россиян после 80 лет, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда", — говорится в пояснительной записке. В законопроекте отмечается, что нынешний порядок установления надбавки не требует наличия человека, фактически осуществляющего уход. Это позволяет пенсионерам самим распоряжаться полученными средствами. При этом авторы инициативы подчеркивают, что новый документ не вводит дополнительных требований к осуществляющим уход гражданам в части их трудоспособности или отсутствия занятости. По мнению парламентариев, повышение размера надбавки — реальная мера поддержки наиболее социально уязвимых категорий россиян, которая поспособствует повышению уровня их материального обеспечения и соцзащищенности. В том числе это станет возможным благодаря созданию дополнительных финансовых возможностей для организации ухода посредством найма сиделки либо оказания материальной поддержки близким родственникам.
россия
общество, россия
Общество, Россия
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект об увеличении надбавки к пенсиям россиян после 80 лет, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда", — говорится в пояснительной записке.
Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей.

В законопроекте отмечается, что нынешний порядок установления надбавки не требует наличия человека, фактически осуществляющего уход. Это позволяет пенсионерам самим распоряжаться полученными средствами.
При этом авторы инициативы подчеркивают, что новый документ не вводит дополнительных требований к осуществляющим уход гражданам в части их трудоспособности или отсутствия занятости.
По мнению парламентариев, повышение размера надбавки — реальная мера поддержки наиболее социально уязвимых категорий россиян, которая поспособствует повышению уровня их материального обеспечения и соцзащищенности. В том числе это станет возможным благодаря созданию дополнительных финансовых возможностей для организации ухода посредством найма сиделки либо оказания материальной поддержки близким родственникам.
