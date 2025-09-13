Рейтинг@Mail.ru
Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в голосовании
12:25 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041639829.html
Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в голосовании
Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей
2025-09-13T12:25:00+03:00
2025-09-13T12:25:00+03:00
россия
смоленская область
магаданская область
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей, следует из сведений о явке на сайте ДЭГ. Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,3 миллиона человек, это 80,01% от общего числа зарегистрировавшихся. Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Смоленской области - 86,24%, в Магаданской области - 85,12%, а также в Свердловской области - 84,61%. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041623276.html
россия
смоленская область
магаданская область
россия, смоленская область, магаданская область, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Россия, Смоленская область, Магаданская область, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в голосовании

Более 1,3 млн граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей, следует из сведений о явке на сайте ДЭГ.
Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в ЕДГ-2025 уже приняли более 1,3 миллиона человек, это 80,01% от общего числа зарегистрировавшихся.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Смоленской области - 86,24%, в Магаданской области - 85,12%, а также в Свердловской области - 84,61%.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Памфилова рассказала о ходе голосования на экстерриториальных участках
Вчера, 10:35
 
