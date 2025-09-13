Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в голосовании
Более 1,3 млн граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 80% зарегистрировавшихся на ДЭГ уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2025, проголосовали более 1,3 миллиона избирателей, следует из сведений о явке на сайте ДЭГ.
Наибольшая явка по ДЭГ наблюдается в Смоленской области - 86,24%, в Магаданской области - 85,12%, а также в Свердловской области - 84,61%.
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.